Na první střet lídrů jihomoravský hejtman nedorazil. Poslal náhradníka

Nové jihomoravské zastupitele v čele s hejtmanem si lidé zvolí už za tři týdny, v úterý večer se sedm zástupců stran střetlo ve vůbec první předvolební debatě.



Zatímco Piráti, lidovci, Starostové, ODS, ČSSD a hnutí Spolu pro Moravu vyslali do diskuse své lídry a kandidáty na hejtmana, dnes v krajském zastupitelstvu nejsilnější hnutí ANO hájila v debatě „dvojka“ kandidátky a současný krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Stávající hejtman a lídr ANO Bohumil Šimek se podle pořadatelů z debaty omluvil, protože měl jiné pracovní povinnosti. O dvě hodiny dříve se totiž na krajském úřadě účastnil vyhlášení výsledků ankety Sportovec Jihomoravského kraje.



„Raději bych pana Šimka zastoupil tam, ale domluvili jsme se, že půjdu na debatu. Nemyslím si, že jsem v nevýhodě, když tady za nás není lídr. Voliči nám to vynahradí,“ věřil si před začátkem debaty Vojta.

Společně s lídrem ČSSD a náměstkem pro sociální oblast Markem Šlapalem se však stal hlavním terčem, do něhož mířil své „střely“ krajský opoziční zastupitel a lídr KDU-ČSL Jan Grolich.

„Každý rok nás bombardují neziskové organizace, abychom více posilovali terénní sociální služby, ale kraj to nedělá. Má tendenci dávat peníze především do svých zařízení, která zřizuje. Musí být ale zcela jedno, kdo službu poskytuje. Neziskové organizace musí mít řádově srovnatelné peníze,“ prohlásil Grolich.

Občas si ale vypomohl i nepravdivými údaji. Například, když „tepal“ stávající vedení kraje za to, že na podporu filmování v regionu dává více peněz než na boj se suchem. Ve skutečnosti zastupitelé schválili obě částky ve stejné výši. „Tak to jsem se spletl, myslel jsem si, že to je, jak jsem říkal,“ sdělil Grolich MF DNES v přestávce během debaty.

A Marek Šlapal označil za nesmysl i to, že by upřednostňovali vlastní zařízení před jinými. „Je možné to doložit,“ řekl. Během debaty se ale zdálo, že by byl stejně jako Šimek raději jinde, než aby čelil útokům ostatních kandidátů. Když totiž v průběhu debaty měl dostat slovo při dotazu týkajícím se dopravy, odpověděl, že se slova vzdává, že už všechno bylo stejně řečeno.

Koalice drží při sobě

Opakem byl krajský náměstek a lídr Spolu pro Moravu Jan Vitula, který se opakovaně hlásil o slovo, a je možné, že nakonec ze všech mluvil vůbec nejvíce. Vyžádal si například, aby se ještě jednou mohl vyjádřit k tématu, které už chtěl moderátor ukončit. Nebyl přitom jen sólistou, který chce své kandidátce přitáhnout co nejvíce voličů. Nejen u něj bylo patrné, že lídři současných koaličních stran se vzájemně jeden druhého zastávali.

„Osoba pana Šimka je velmi konsenzuální, takže se nám v zastupitelstvu podařilo nastolit atmosféru bez zásadních kauz,“ vyzdvihl dobrou spolupráci Šimkův náhradník v debatě Milan Vojta. Vitula tak kupříkladu bránil Marka Šlapala, že Jihomoravský kraj ve srovnání s jinými dostává na sociální služby méně peněz, takže to nemá jednoduché.

Jak ale následně zdůraznil lídr ODS Jiří Nantl, problém nedostatku peněz není jen u sociálních služeb. „Většina parametrů veřejného financování je pro náš kraj nastavena nevýhodně. Třeba i u dopravy, kde není brána v úvahu velikost kraje nebo délka silniční sítě. Toto musíme změnit, jinak s ničím dalším moc nepohneme. Kdyby měla být jediná věc, u které bych usiloval, aby se za ni semkla celá krajská politická reprezentace, tak je to tohle,“ poznamenal Nantl.

„Musíme to napravit. Na jednoho občana dostává Jihomoravský kraj polovinu peněz, co dostávají jiné kraje. Myslím, že ty dvě miliardy jsou potřeba a dokázali bychom je uplatnit, ať už v dopravě, nebo zdravotnictví,“ doplnil František Lukl, lídr kandidátky Starostové pro jižní Moravu.

Politický nováček se o slovo nehlásil

Kdo ale v debatě zcela pohořel, byl lídr Pirátů, kterým je politický nováček Lukáš Dubec. Když na něj přišla řada, zopakoval kolikrát jen fráze a hesla svých předřečníků, jak se to stalo u tématu boje se suchem. „Určitě je důležité podporovat rozvoj malých vodních ploch, mokřadů, zavádět protierozní opatření a vysazovat zeleň. Důležitá je i osvěta a podpora inovativních způsobů zemědělství,“ vyjmenoval.

Sám se navíc připravoval o možnost být aktivnější. Když se moderátor zeptal, kdo bude první, nikdy se Lukáš Dubec nepřihlásil.

Mezi debatujícími z krajských politiků chyběl nejen Bohumil Šimek, ale i lídři dalších dvou stran, které mají jihomoravské zastupitele, a to KSČM a SPD. Pořadatelé z Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku je nepozvali s vysvětlením, že názory těchto stran se neslučují s jejich myšlenkami a strany považují za nedemokratické a extremistické.

Znovu se lídři potkají hned příští týden 15. září, kdy pořádá kulatý stůl s kandidáty na hejtmana Asociace nestátních neziskových organizací, o týden později 23. září se utká devět lídrů v debatě České televize. Sedm stran z úterní debaty doplní ještě SPD a Moravané.