Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

„Populace rychle stárne, přibývá chronických pacientů a roste potřeba dlouhodobé péče. Na to musíme připravit i krajské zdravotnictví. Pokud bychom nic neudělali, za pár let by se to projevilo na kvalitě i dostupnosti péče. Proto je důležité začít už teď,“ říká hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má zdravotnictví v gesci. Změny jsou podle něj nutné vzhledem k demografickému vývoji i rostoucím nárokům na zdravotní péči.
Zastřešení nemocnic je podle Grolicha jedním z nejzásadnějších rozhodnutí tohoto období, zásadně ovlivní krajské zdravotnictví. Proces není motivován úsporami za každou cenu, má zajistit efektivnější řízení špitálů a udržitelnost celého systému. V JMZ vznikne odborný tým, který bude mít detailní informace o všech zařízeních, aby mohl připravovat potřebné změny v poskytování zdravotní péče.
„Zdravotnictví Jihomoravského kraje má fungovat jako jeden propojený a silný celek, který dokáže dobře reagovat i v náročných situacích a zajistí optimální rozložení péče ve všech částech regionu,“ zdůrazňuje předsedkyně představenstva JMZ Vladimíra Danihelková.
Nemocnice zůstanou samostatné
Jihomoravané musí počítat se změnami ve zdravotnictví vzhledem k demografickému vývoji, kdy výrazně přibude pacientů v seniorském věku, i tomu, že akutní lůžka už nejsou tolik využívaná jako v minulosti, protože pacienti chtějí být dnes co nejdříve po operaci doma. Čím dál větší roli bude hrát také nedostatek personálu.
Do budoucna je nutné počítat s tím, že ne všechny špitály budou poskytovat komplexní zdravotní péči. Lidi tak čeká dojíždění kvůli některým oborům, zvlášť když některé nemocnice nejsou od sebe příliš vzdálené, což je případ třeba zařízení v Břeclavi, Hodoníně a Kyjově. Jak péči ideálně optimalizovat, o tom rozhodnou právě odborníci z JMZ.
Firma bude společnou „střechou“ krajských špitálů pro strategické kroky, investice a nákupy. Zvolený model holdingu umožní, aby si zachovaly vlastní identitu, vedení i odbornost, ale současně získaly podporu v oblastech, kde je spolupráce efektivní.
„Každá zůstane samostatná — se svým vedením, týmem i odborností. Zároveň ale získá podporu mateřské organizace tam, kde je společný postup výhodou, například v nákupních procesech, IT nebo plánování investic,“ vysvětluje Danihelková.
Obavy odborů kvůli odměňování
Už při nezdařeném pokusu o zastřešení před třemi lety se objevily obavy, že rozhodnutí negativně dopadne na zaměstnance, kteří si kvůli změně právní formy nemocnic finančně pohorší. Jednalo se o jeden z důvodů, proč se proti záměru postavily odborové organizace, které s plánem nesouhlasí ani nyní.
„Tento nápad, jak ‚zlepšit‘ fungování nemocnic se objevuje napříč kraji bezmála 25 let. A co je jeho výsledkem? Mimo jiné rozevřené nůžky mezi mzdami a platy na všech pozicích, a to až o 14 tisíc korun měsíčně,“ prohlašují zástupci odborů.
Na pátečním jednání předali hejtmanovi stanovisko podepsané 1 969 zaměstnanci ze všech krajských špitálů, kteří chtějí nadále pracovat v příspěvkových organizacích. Negativní vliv má mít podle odborů změna právní formy na finanční ohodnocení hlavně nelékařů.
Grolich i Danihelková nicméně ujišťují, že k ničemu takovému nedojde, byť v tuto chvíli na začátku procesu transformace nelze zaručit konkrétní podmínky. Cílem je každopádně udržet stabilní férové odměňování a pracovní podmínky.
„Platové podmínky prostě nebudou horší. Nemůžeme jít do jakéhokoliv procesu transformace právní formy a řízení, která by zároveň znamenala zhoršení podmínek. To prostě není náš cíl. Opakovaně to říkáme,“ reaguje hejtman na tvrzení odborů.
Podle něj v současnosti dochází k tomu, že nemocnice fungující v okolních krajích jako akciové společnosti přetahují jihomoravským špitálům personál. „Není to o tom, že zaměstnanci budou mít horší podmínky. Troufám si dovolit říct, že všichni budou mít stejné podmínky. I s tím výhledem, že jak se budou navyšovat tabulky, budou se vyvíjet také jejich platové podmínky,“ dodává Grolich.
Ztratíme veškerou kontrolu, vadí opozici
Podle opozičního hnutí ANO musí vedení kraje o prospěšnosti transformace špitálu rychle přesvědčit zaměstnance nemocnic a veřejnost, jinak jeho zastupitelé návrh nepodpoří. Páteční jednání hejtmana s odbory, které skončilo bez shody, podle něj rozhodně nevysílá dobrý signál.
„Výhrady máme také k tomu, že se veškerá moc koncentruje do rukou skupiny lidí navolených krajem a my jako opozice ztrácíme veškerou kontrolu. ANO a další opoziční kluby předložily nominace do dozorčí rady a představenstva JMZ, což koalice odmítla. Budeme se tak muset spoléhat na informace, které nám sdělí vedení kraje, případně se dozvíme z médií,“ kritizuje lídr opozice a bývalý radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).
Jasné stanovisko k transformaci opoziční ANO přijme teprve poté, co obdrží detailní informace a interně věc prodebatuje. „Už teď ale říkáme jasně: budeme maximálně ostražití. Nejde o první pokus a dobře víme, že tak zásadní změna bude extrémně náročná časově, finančně i komunikačně. Navíc vyžaduje dohodu napříč zastupitelskými kluby, včetně opozice. Prosazovat takovou věc jen silou koaliční většiny by bylo nezodpovědné – a bohužel jsme tomu už v minulosti byli svědky,“ upozorňuje Vojta.
Záměr pustit se do transformace nemocnic vedení kraje a JMZ v pátek oznámilo ředitelům špitálům, následně odborům a poté opozičním klubům. Minulý neúspěšný pokus zhatila mimo jiné chabá komunikace, což má být nyní hned od začátku jinak, čehož je podle Grolicha páteční informování zmiňovaných aktérů důkazem.
V příštích měsících hejtmanství povede k záměru odborné i organizační debaty s vedením všech nemocnic, odborovými organizacemi i přímo se zaměstnanci. „Pokud vše půjde dobře, v únoru příštího roku bychom si na zastupitelstvu mohli schválit, že půjdeme tímto směrem. Změna by ale mohla nastat nejdříve od 1. ledna 2028, a to je ambiciózní termín,“ upřesňuje Grolich. Podle Vojty potrvá proces minimálně o rok déle.