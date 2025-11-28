Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Oldřich Haluza
  17:11
Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových organizací změní právě na akciové společnosti a budou podřízené Jihomoravské zdravotní (JMZ). Tato krajská firma pro ně dosud zajišťovala servis. Nově dostane větší pravomoci, bude rozhodovat o strategii i investicích.

Nemocnice Znojmo je jedním z devíti krajských špitálů. | foto: Nemocnice Znojmo

„Populace rychle stárne, přibývá chronických pacientů a roste potřeba dlouhodobé péče. Na to musíme připravit i krajské zdravotnictví. Pokud bychom nic neudělali, za pár let by se to projevilo na kvalitě i dostupnosti péče. Proto je důležité začít už teď,“ říká hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má zdravotnictví v gesci. Změny jsou podle něj nutné vzhledem k demografickému vývoji i rostoucím nárokům na zdravotní péči.

Zastřešení nemocnic je podle Grolicha jedním z nejzásadnějších rozhodnutí tohoto období, zásadně ovlivní krajské zdravotnictví. Proces není motivován úsporami za každou cenu, má zajistit efektivnější řízení špitálů a udržitelnost celého systému. V JMZ vznikne odborný tým, který bude mít detailní informace o všech zařízeních, aby mohl připravovat potřebné změny v poskytování zdravotní péče.

Sloučení nemocnic nevyšlo, tak alespoň společně vyřeší nákupy a kyberhrozby

„Zdravotnictví Jihomoravského kraje má fungovat jako jeden propojený a silný celek, který dokáže dobře reagovat i v náročných situacích a zajistí optimální rozložení péče ve všech částech regionu,“ zdůrazňuje předsedkyně představenstva JMZ Vladimíra Danihelková.

Nemocnice zůstanou samostatné

Jihomoravané musí počítat se změnami ve zdravotnictví vzhledem k demografickému vývoji, kdy výrazně přibude pacientů v seniorském věku, i tomu, že akutní lůžka už nejsou tolik využívaná jako v minulosti, protože pacienti chtějí být dnes co nejdříve po operaci doma. Čím dál větší roli bude hrát také nedostatek personálu.

Do budoucna je nutné počítat s tím, že ne všechny špitály budou poskytovat komplexní zdravotní péči. Lidi tak čeká dojíždění kvůli některým oborům, zvlášť když některé nemocnice nejsou od sebe příliš vzdálené, což je případ třeba zařízení v Břeclavi, Hodoníně a Kyjově. Jak péči ideálně optimalizovat, o tom rozhodnou právě odborníci z JMZ.

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

Firma bude společnou „střechou“ krajských špitálů pro strategické kroky, investice a nákupy. Zvolený model holdingu umožní, aby si zachovaly vlastní identitu, vedení i odbornost, ale současně získaly podporu v oblastech, kde je spolupráce efektivní.

„Každá zůstane samostatná — se svým vedením, týmem i odborností. Zároveň ale získá podporu mateřské organizace tam, kde je společný postup výhodou, například v nákupních procesech, IT nebo plánování investic,“ vysvětluje Danihelková.

Obavy odborů kvůli odměňování

Už při nezdařeném pokusu o zastřešení před třemi lety se objevily obavy, že rozhodnutí negativně dopadne na zaměstnance, kteří si kvůli změně právní formy nemocnic finančně pohorší. Jednalo se o jeden z důvodů, proč se proti záměru postavily odborové organizace, které s plánem nesouhlasí ani nyní.

„Tento nápad, jak ‚zlepšit‘ fungování nemocnic se objevuje napříč kraji bezmála 25 let. A co je jeho výsledkem? Mimo jiné rozevřené nůžky mezi mzdami a platy na všech pozicích, a to až o 14 tisíc korun měsíčně,“ prohlašují zástupci odborů.

Na pátečním jednání předali hejtmanovi stanovisko podepsané 1 969 zaměstnanci ze všech krajských špitálů, kteří chtějí nadále pracovat v příspěvkových organizacích. Negativní vliv má mít podle odborů změna právní formy na finanční ohodnocení hlavně nelékařů.

Odboráři řeší sloučení jihomoravských nemocnic, obávají se privatizace

Grolich i Danihelková nicméně ujišťují, že k ničemu takovému nedojde, byť v tuto chvíli na začátku procesu transformace nelze zaručit konkrétní podmínky. Cílem je každopádně udržet stabilní férové odměňování a pracovní podmínky.

„Platové podmínky prostě nebudou horší. Nemůžeme jít do jakéhokoliv procesu transformace právní formy a řízení, která by zároveň znamenala zhoršení podmínek. To prostě není náš cíl. Opakovaně to říkáme,“ reaguje hejtman na tvrzení odborů.

Podle něj v současnosti dochází k tomu, že nemocnice fungující v okolních krajích jako akciové společnosti přetahují jihomoravským špitálům personál. „Není to o tom, že zaměstnanci budou mít horší podmínky. Troufám si dovolit říct, že všichni budou mít stejné podmínky. I s tím výhledem, že jak se budou navyšovat tabulky, budou se vyvíjet také jejich platové podmínky,“ dodává Grolich.

Ztratíme veškerou kontrolu, vadí opozici

Podle opozičního hnutí ANO musí vedení kraje o prospěšnosti transformace špitálu rychle přesvědčit zaměstnance nemocnic a veřejnost, jinak jeho zastupitelé návrh nepodpoří. Páteční jednání hejtmana s odbory, které skončilo bez shody, podle něj rozhodně nevysílá dobrý signál.

„Výhrady máme také k tomu, že se veškerá moc koncentruje do rukou skupiny lidí navolených krajem a my jako opozice ztrácíme veškerou kontrolu. ANO a další opoziční kluby předložily nominace do dozorčí rady a představenstva JMZ, což koalice odmítla. Budeme se tak muset spoléhat na informace, které nám sdělí vedení kraje, případně se dozvíme z médií,“ kritizuje lídr opozice a bývalý radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Partnerce náměstka za ODS upravili nový post na míru. Grolich říká, že je to jinak

Jasné stanovisko k transformaci opoziční ANO přijme teprve poté, co obdrží detailní informace a interně věc prodebatuje. „Už teď ale říkáme jasně: budeme maximálně ostražití. Nejde o první pokus a dobře víme, že tak zásadní změna bude extrémně náročná časově, finančně i komunikačně. Navíc vyžaduje dohodu napříč zastupitelskými kluby, včetně opozice. Prosazovat takovou věc jen silou koaliční většiny by bylo nezodpovědné – a bohužel jsme tomu už v minulosti byli svědky,“ upozorňuje Vojta.

Záměr pustit se do transformace nemocnic vedení kraje a JMZ v pátek oznámilo ředitelům špitálům, následně odborům a poté opozičním klubům. Minulý neúspěšný pokus zhatila mimo jiné chabá komunikace, což má být nyní hned od začátku jinak, čehož je podle Grolicha páteční informování zmiňovaných aktérů důkazem.

V příštích měsících hejtmanství povede k záměru odborné i organizační debaty s vedením všech nemocnic, odborovými organizacemi i přímo se zaměstnanci. „Pokud vše půjde dobře, v únoru příštího roku bychom si na zastupitelstvu mohli schválit, že půjdeme tímto směrem. Změna by ale mohla nastat nejdříve od 1. ledna 2028, a to je ambiciózní termín,“ upřesňuje Grolich. Podle Vojty potrvá proces minimálně o rok déle.

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  17:39

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

28. listopadu 2025  17:11

Muž zmlácený kvůli drogám po pár dnech zemřel, útočník dostal deset let

Obviněný František Nový (na snímku vpravo) před jednáním Krajského soudu v...

Deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou si podle rozsudku Krajského soudu v Brně odpyká čtyřiatřicetiletý František Nový, který podle obžaloby před dvěma roky kvůli drogám strhl muže z patrové...

28. listopadu 2025  14:19

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...

Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos....

28. listopadu 2025  10:42

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:48

Zažijte Life! Festival her, tance sportu a zábavy ovládne brněnské výstaviště

Gabriela Soukalová, Annie Camel, Ondřej Sokol, Jan Hanko, Patrik Kincl a Eva...

Sport, tanec, počítačové hry i rodinná zábava na jednom místě. To je festival Life!, který od pátku do neděle zaplní brněnské výstaviště a ve čtyřech pavilonech nabídne program pro všechny věkové...

27. listopadu 2025  16:15

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty...

Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která...

27. listopadu 2025  14:50

Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky...

Výběrové řízení, které brněnský magistrát zahajuje kvůli zrychlení výstavby vytouženého fotbalového stadionu za Lužánkami, může být podle fanoušků jen zástěrkou pro pozdržení či úplné zastavení...

27. listopadu 2025  14:13

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

