„Komise vyzdvihuje mimo jiné úroveň modrozelené infrastruktury, mimořádnou péči o veřejná prostranství a funkční retenci vody v krajině. Je tu také mimořádná energie občanské komunity se skvěle fungujícími spolky a příkladnou vizí pro budoucí generace,“ vyzdvihla ve svém hodnocení porota soutěže, kterou organizuje Spolek pro obnovu venkova společně se Svazem měst a obcí.
Právě vesnické komunitní spolky a aktivní jedince sám starosta Jan Koutný (KDU-ČSL) považuje za hlavní „pohon“ obce. Dohromady jich tu je kolem dvaceti. „Mezi nimi i řada těch neoficiálních, třeba klub šipkařů, sběratelů starých fotek či lidí, kteří hrají pétanque,“ vyjmenovává příklady.
Mezi ty klasičtější pak patří spolek zaměřený na práci s dětmi, přírodovědný či divadelní kroužek, folklorní soubor Pomněnka, dobrovolní hasiči nebo zahrádkářský svaz.
Kromě toho, že spolky nabízejí místním vyžití, stojí také za většinou společenských událostí, jichž je ročně v Čejči kolem čtyřicítky. Mezi největší patří čtyřdenní hody, vánoční trhy na Francouzské ulici s více než stovkou stánků a letní otevřené vinné sklepy, kam zavítají tisíce lidí. Při organizaci přitom výrazně pomáhá i obec.
„Pokud spolek žádá o peníze a je to v našich možnostech, dáme jim je. Snažíme se je při tom ale něčím zavázat, aby se nám to nějak vrátilo – tedy třeba aby za to uspořádali nějakou akci nebo vypomáhali u vstupu na naší akci,“ vysvětluje Koutný jeden z mechanismů, díky němuž se mu daří v obci udržovat spolkový život aktivní.
Velký podíl na úspěších mají zahrádkáři
Za významnější podporu ovšem považuje bezplatnou výpůjčku prostor či mobiliáře, třeba i s odvozem a dovozem, což není běžné v každé obci.„Spolky díky tomu nemusí řešit, že nemají dostatek peněz na pronájem stanu a místa. A navíc, oni by se stejně šli zeptat na obec, jestli by jim finance neposkytla, takže by se ty peníze akorát točily,“ říká Koutný s tím, že tento systém je podle něj motivační.
Titul Vesnice roku není jediný úspěch, který Čejč letos zaznamenala. Prvenství získala také v nové soutěži Vinařská obec Jihomoravského kraje. Pyšnit se může malebnými sklípky v klidné části mimo centrum obce, jež jsou unikátní svým dochovaným původním vzhledem. Největší podíl si připisuje místní zahrádkářský svaz, který desítky let vinaře sdružuje a pořádá akce.
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„Mezi ty pravidelné patří košt vína s asi 450 vzorky, jarní otevřené sklepy, čehož se tento rok účastnilo 18 vinařů, a letní otevřené sklepy,“ popisuje předseda organizace Vlastimil Veselý.
Doufá přitom, že by jim vítězství v obou soutěžích mohlo pomoci přitáhnout turisty. „Od covidu je návštěvnost menší, je těžké sem lidi nalákat. Máme totiž v okolí spoustu jiných známějších vinařských obcí, třeba Mutěnice nebo Čejkovice, přičemž všechny mají také své vinařské akce. A ty u nich lidé volí častěji než naše,“ poukazuje Veselý.
Chybí restaurace a dětský lékař
A nejsou to nerealistická očekávání. Jak totiž dokládají zkušenosti z obcí, jež krajský titul Vesnice roku vyhrály dříve, zájem lidí to skutečně pomohlo zvýšit. „Bylo vidět, že jsme se dostali do širšího povědomí. A je to znatelné dodnes, i když to samozřejmě není stejné jako hned po výhře,“ dokládá třeba starosta Sudoměřic na Hodonínsku František Mikéska (KDU-ČSL).
Jedinou bolestí by podle Koutného mohla být v Čejči absence restaurace, která by vařila odpoledne nebo večer.
„Na to jsme ale omezeni velikostně. Jinak si myslím, že občanská vybavenost a infrastruktura pro turisty i místní jsou tu na dobré úrovni. Máme podniky, jež vaří aspoň přes den, obchody, dvě velké firmy, které dohromady zaměstnávají okolo 500 lidí, i různé typy lékařů. Jen dětský praktik tu tedy chybí,“ přiznává.
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V mnohém se Čejč dále rozvíjí. Mezi velké projekty patří již hotové biocentrum Sluneční zátoka či současná oprava budovy Huberta Kleina za 57 milionů, kde vznikne osm bytů, muzeum, komunitní centrum či prodejní prostor pro lokální obchodníky. Hotovo bude příští rok.
Mimo projektů je podle Koutného také důležité udržet nadšení a aktivitu u místních, aby tradice spolků pokračovala. Prozatím k tomu významnou měrou přispívá zdejší škola a školka.
„Pedagogický sbor se snaží vychovávat děti tak, aby cítily vztah k místu, kde žijí, a aby se do dění obce zapojovaly. Zdárným příkladem je, že si tu na nadcházející komunální volby mladí poskládali celou kandidátku, kde nikdo není starší 22 let,“ uzavírá starosta.