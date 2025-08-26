Policistům, které zavolali, totiž vypověděli, že měli peníze v tašce, která ležela u hlav vedle jejich spacáků. Ani tato komplikace však dosud neznámého zloděje neodradila.
„Byl velmi drzý a musel jednat obzvlášť opatrně, krádež totiž proběhla ve chvíli, kdy oba manželé spali,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že v tašce měli tito manželé z ciziny více než 13 tisíc korun.
Jestli spali hlavou ke vstupu do stanu, nebo opačně a zloděj se musel prodírat mezi jejich spacáky, mluvčí neupřesnil. Nesdělil ani název kempu na Brněnsku, kde se krádež odehrála.
Policisté tímto případem chtějí varovat i ostatní, kteří rádi stanují, obzvlášť ve velkých kempech, aby si na peníze a další cennosti dávali velký pozor. V bezpečí nemusí být totiž ani ve chvíli, kdy je má člověk na dosah ruky.
„Doporučujeme proto doklady a peníze ukládat přímo u sebe, například do vnitřní kapsy spacáku nebo oblečení,“ doplnil Chaloupka s tím, že stan lze navíc zabezpečit i visacím zámkem na zip.