Drzý plán pro krádež whiskey. Zloději si oblékli reflexní bundy ochranky

Autor:
  14:03
Kuriózní taktiku zvolili při pondělní krádeži v supermarketu na brněnské Lesné dva třicátníci. Láhve whiskey odcizili oblečení do zářivých bund označených názvem bezpečnostní agentury. Spoléhali se tak zřejmě na to, že díky reflexnímu oblečení jejich počínání nepřijde nikomu zvláštní a nikdo jim nebude věnovat pozornost.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zprvu jim taktika vyšla, za alkohol nezaplatili a odešli z prodejny. Venku výrazné žluté bundy svlékli a nastoupili do autobusu městské hromadné dopravy.

Všeho si však všiml skutečný pracovník ostrahy supermarketu a zavolal na tísňovou linku. Po třech minutách jízdy tak muže na zastávce Slavíčkova dostihla autohlídka městské policie.

Obsah svých batohů strážníkům dobrovolně ukázali. Měli v nich jak zářivě žluté oblečení, tak láhve s alkoholem. „Odmítali však, že by whiskey odcizili, přestože je hlídka upozornila, že v prodejně funguje kamerový systém,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Pokuty? Ne, zabavená láhev je újma. U nádraží v Brně je teď větší klid

Jako důkaz strážníkům posloužil právě kamerový záznam, na němž se přesvědčili, že každý z mužů vynesl jednu láhev. „Hned jim je proto odebrali,“ doplnil mluvčí.

Případ poté předali do správního řízení. Za krádež hrozí pokuta do 50 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

