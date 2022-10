Zloděj navěsil na řídítka plné tašky, pak se i s kolem převážil a upadl

Nepovedené vloupání objasnili brněnští policisté. Vypátrali zloděje, který se nejdřív obtížně dostával do skladu v průmyslovém areálu v Zábrdovicích, a když byl konečně uvnitř, nenašel skoro nic, co by se dalo zpeněžit. Posbíral tedy, co šlo a pokusil se s plnými taškami odjet na ukradeném kole.