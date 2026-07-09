Průběžně ji přitom informovali, kudy kapsář odchází. Strážníci muže díky tomu zakrátko dostihli ještě v parku.
Při dotazu na peněženku jim zloděj nejprve odvětil, že to není jejich věc. Následně je přesvědčoval, že peněženku druhému muži jen hlídá.
„Hlídce tvrdil, že s o 23 let mladším mužem předešlou noc popíjel v baru a peněženku mu prý dal, aby si mohl koupit cigarety,“ tlumočila mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
Spícího muže mezitím kontaktovala jiná hlídka. Po počáteční složitější domluvě zjistil, že mu peněženka, kterou měl v levé zadní kapse kalhot, chybí.
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„Přestože připustil, že se s dotyčným nedávno seznámil, popřel, že by mu peněženku dal. Posteskl si navíc, že mu kromě ní chybí doklady a několik set korun,“ řekla mluvčí.
Zloděje si proto převzali republikoví policisté, podezírají ho z trestného činu.
„Muž si následující den převzal záznam o sdělení podezření a nyní se bude zodpovídat z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ upřesnila policejní mluvčí Petra Hrůzová.