Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zloděj okradl muže spícího na lavičce o peněženku. Hlídám mu ji, tvrdil hlídce

Autor:
  13:15
Hlubokého spánku muže na lavičce v Denisových sadech v centru Brna využil v neděli odpoledne devětačtyřicetiletý zloděj. Po prošacování kapes mu z jedné z nich ukradl peněženku. K jeho smůle jej však po celou dobu sledovali přes kamery pracovníci dohledového centra městské policie, kteří k němu rychle nasměrovali nejbližší hlídku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Průběžně ji přitom informovali, kudy kapsář odchází. Strážníci muže díky tomu zakrátko dostihli ještě v parku.

Při dotazu na peněženku jim zloděj nejprve odvětil, že to není jejich věc. Následně je přesvědčoval, že peněženku druhému muži jen hlídá.

„Hlídce tvrdil, že s o 23 let mladším mužem předešlou noc popíjel v baru a peněženku mu prý dal, aby si mohl koupit cigarety,“ tlumočila mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Spícího muže mezitím kontaktovala jiná hlídka. Po počáteční složitější domluvě zjistil, že mu peněženka, kterou měl v levé zadní kapse kalhot, chybí.

VIDEO: „Pomáhající“ kapsář ukradl opilci peněženku, viděly ho kamery

„Přestože připustil, že se s dotyčným nedávno seznámil, popřel, že by mu peněženku dal. Posteskl si navíc, že mu kromě ní chybí doklady a několik set korun,“ řekla mluvčí.

Zloděje si proto převzali republikoví policisté, podezírají ho z trestného činu.

„Muž si následující den převzal záznam o sdělení podezření a nyní se bude zodpovídat z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ upřesnila policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku.

Baráž se Slováckem nezvládli, přesto si první ligu zahrají. Fotbalisté brněnského Artisu zaplní volné místo po Karviné, kterou vedení soutěže vyloučilo. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná...

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...

OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....

Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...

V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku. Co umí technologie za osm miliard?

Firma Litostroj Engineering Blansko vyrobí vodní elektrárnu na Orlíku, kde tak...

Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické...

Při požáru domu v Brně se zranili dva hasiči. Škody budou milionové

Hasiči zasahovali u požáru v Brně-Bystrci. (6. července 2026)

Hasiči v pondělí dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru, informovali na...

Zloděj okradl muže spícího na lavičce o peněženku. Hlídám mu ji, tvrdil hlídce

Zloděj okradl v centru Brna tvrdě spícího muže o peněženku

Hlubokého spánku muže na lavičce v Denisových sadech v centru Brna využil v neděli odpoledne devětačtyřicetiletý zloděj. Po prošacování kapes mu z jedné z nich ukradl peněženku. K jeho smůle jej však...

9. července 2026  13:15

Grónští básníci a rapeři míří na měsíc autorského čtení do Ostravy

Hostem největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení...

Měsíc autorského čtení v ostravském Kulturním centru Prostor přiváží v červenci přední grónské spisovatele, kteří představují literaturu reflektující inuitské tradice, ekologii i politickou realitu....

9. července 2026  9:47

Novopečený řidič překročil rychlost o víc než stovku, zřejmě chtěl zapůsobit na dívku

Mladík s čerstvým řidičákem překročil v Brně rychlost o více než 100 kilometrů...

Čerstvý řidičský průkaz si příliš dlouho neužil mladý řidič v Brně. Poblíž výstaviště překročil v pátek večer rychlost o více než stovku. V místě, kde je povolená šedesátka, uháněl 165 kilometrů v...

9. července 2026  9:40

OBRAZEM: Sto let Ducati v Brně. Hon za setinami sekundy ilustrují desítky modelů

Výstava Sto let Ducati ve Wannieck Gallery v Brně ukazuje stoletou historii...

Více než sto let vývoje, desítky ikonických motocyklů a řada světových unikátů. Výstava Ducati 100 let v brněnské Wannieck Gallery provádí návštěvníky historií slavné italské značky od prvních...

9. července 2026

Na více místech Znojemska hořela pole. U Vítonic hasiči vyhlásili třetí stupeň

Hasiči likvidují požár pole u obce Vítonice na Znojemsku. (8. července 2026)

Hasiči odpoledne na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí, u Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Požár zlikvidovali asi za tři a půl hodiny, jeden z hasičů se zranil. Další...

8. července 2026  17:22,  aktualizováno  20:47

Peníze na nové nádraží v Brně se našly, už půl roku ale příprava projektu vázne

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Téměř půl roku už uplynulo od oznámení železničářů, že díky podpoře nové vlády Andreje Babiše (ANO) našli potřebné peníze na pokračování příprav přestavby brněnského železničního uzlu. Tehdy to...

8. července 2026  16:39

Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík

Zdrogovaný utíkal obilím, neunikl ani taxíkem

Riskantní honička zaměstnala minulou sobotu policisty na Vyškovsku. Řidič ujížděl po silnici i polem, naboural zaparkované auto či policejní vůz a po opuštění vozidla se snažil zmizet přivolaným...

8. července 2026  12:16

Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty

Evropská vesmírná agentura ukázala první zkušební model Space Rider v plné...

Sinice, které umí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou na palubě evropského raketoplánu Space Rider zkoumat, jak na tyto organismy...

8. července 2026  11:36

U Znojma uhořel muž. Skládku na Brněnsku hasili devět hodin, dva hasiči se zranili

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku likvidovali rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026,  aktualizováno  10:45

Koupačka bez chlóru i s větším pohodlím. Moderní biotopy lákají na novinky

Biotop v Říčanech u Brna je přístupný zdarma. K čištění vody se tady používá...

V perných letních dnech je většina koupališť na hraně kapacity, ostatně letos velká část z nich zatím hlásí rekordní návštěvnost. Milovníci vodních radovánek, kteří se na nich nechtějí mačkat a...

8. července 2026  6:03

Dobrá káva, snídaně i lehký oběd. Na brněnské náplavce otevřou první podniky

Brněnská náplavka má zatím občerstvení jen díky pojízdným vozítkám se zmrzlinou...

Mobilní stánky s prodejem zmrzliny a kávy už brzy doplní první podniky, které otevřou na brněnské náplavce. Kolonádu tak provoní čerstvé pečivo nebo dobroty z lokální gastronomie. Radní Brna-střed...

7. července 2026  15:47

OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....

Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...

7. července 2026  12:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.