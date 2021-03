VIDEO: Zloději v obchodě využili dezinfekci, měli díky ní otevřené dveře

Pandemie koronaviru zatížila jihomoravské nemocnice na maximum. Kraj a odborníci začínají přemýšlet, jak se do budoucna...

Deseticentimetrový satelit vznikl pod vedením vědce z Brna. Teď letí do vesmíru

Premium Deseticentimetrová „kostka“ má dokázat to, co superdrahé družice za stovky milionů dolarů. Na jejím vyslání do vesmíru...