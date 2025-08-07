Muž přišel o boty za 50 tisíc z limitované série, nechal je na chodbě bytovky

  14:18
Dva páry sportovních bot ukradl neznámý zloděj z domu ve Znojmě. Nešlo přitom o obyčejné tenisky, ale limitovanou edici značkové obuvi. V podezření jsou mimo jiné dělníci, kteří bytový dům v současnosti rekonstruují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Nike

Právě stavebního ruchu nejspíš zloděj využil a z volně přístupné chodby domu vzal před dveřmi dva páry sportovních bot. „Šlo o limitovanou edici věhlasné značky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Majitel dal za dvoje boty bezmála padesát tisíc. Ty dražší, které stály takřka třicet tisíc, měl navíc na nohou jen jedenkrát. Policisté nezveřejnili fotografii bot ani nesdělili, o jakou značku jde.

„Druhý pár v pořizovací ceně skoro dvacet tisíc korun, si nyní cení na dvanáct tisíc,“ doplnil Malášek. Celková škoda tedy přesáhla 40 tisíc korun.

Zloděj tak možná ani netuší, jakou škodu majiteli způsobil a že se nedopustil „jen“ přestupku, ale přímo trestného činu.

7. srpna 2025  14:18

