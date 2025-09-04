Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Marek Osouch
  11:18
Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou věřitelů zmizely. Údajně byly spáleny. Do toho Krajské státní zastupitelství v Brně prověřuje, jestli se podnik už v době platební neschopnosti nesnažil svůj majetek vyvádět pryč.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil.

ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Blanenský výrobce turbín se v minulém roce ocitl v konkursu, protože na majitele z Ruska dopadly sankce v souvislosti s válkou na Ukrajině. Firma byla bez účtu ve Sberbank, kvůli omezení daném sankcemi se nedostávala ani k veřejným zakázkám.

Letos v únoru u Krajského soudu v Brně, který konkurs řešil, zaznělo, že v podniku pracuje už jen několik zaměstnanců dokončujících poslední zakázku.

Insolvenční správce, který po vyhlášení úpadku nastupuje do firmy a snaží se její chod reorganizovat, popřípadě z majetku společnosti urovnat co nejvíce dluhů, byl v tomto případě pod soustavným tlakem věřitelů. Ti požadovali, aby se zajímal o listinný archiv výrobce, popřípadě i ten historický z dob minulého režimu. Tehdy se blanenský národní podnik podílel mimo jiné na výstavbě přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

První upozornění na vážný nedostatek v souhrnu majetku padlo už loni v prosinci. A následně se podobné apely opakovaly. „Dle informací věřitele (firmy) Hydac, které získal v průběhu své spolupráce s dlužníkem, by se mělo jednat o jednu z nejhodnotnějších položek majetku dlužníka,“ stojí v jednom ze zápisů v insolvenčním rejstříku z března letošního roku.

Po revoluci dvakrát podnik vyrábějící vodní turbíny v Blansku zkrachoval, ten stávající ČKD Blansko Holding pokračující v dlouholeté tradici vlastní má ruské majitele.
Areál ČKD Blansko má nového majitele, ten plánuje chátrající budovy opravit a pronajímat. Dnes je areál poloprázdný. (23. října 2020)
Průmyslová výroba má v údolí říčky Punkvy v sousedství Moravského krasu dlouholetou tradici. (23. října 2020)
Strojírenský podnik ČKD Blansko kdysi stavěl stovky vodních elektráren po celém světě a zaměstnával několik tisíc lidí. Dnes jich zůstaly jen necelé dvě stovky a firmě se nedaří naplňovat plány.
Jenže insolvenční správce archiv ani tak do majetku vůbec nezařadil. Věřitelé, kterým podnik dlužil, vůbec nevěděli, kde se listiny nacházejí, v jakém jsou stavu a podobě. Neměli ani informace, za jakých podmínek je využívají na zkrachovalou firmu napojené společnosti, tedy ČKD Blansko a.s. a ČKD Blansko Small Hydro s.r.o. oficiálně vlastněné podniky z Kypru a Kazachstánu.

Nedostupné jsou i elektronické výkresy

Když se pak šli věřitelé v Blansku podívat přímo do areálu ČKD, nestačili se divit. Skříně v místnosti, kde podle fotografií měl být archiv technické dokumentace uložen, byly prázdné. Papíry byly různě poházené tam i v dalších místnostech a jejich množství neodpovídalo tomu, jak byl archiv původně velký. Výkresy údajně nechal zástupce zkrachovalé firmy Yaroslav Okhatrin spálit, jak věřitelům přímo na místě řekl.

„Na místě bylo sděleno, že k přestěhování došlo zhruba před třemi týdny, a to ‚pracovníky Small Hydro‘. Je tedy zjevné, že věřitelský výbor ani insolvenční soud nedostával úplné a správné informace a že ‚stěhování‘ listinného archivu bylo provedeno neoprávněnými osobami způsobem, který znamená faktickou likvidaci archivu,“ stěžovali si věřitelé.

Insolvenční správce se hájil tím, že věřitelé mu ani přes jeho apely neřekli jasný postup ohledně archivu v budově, v níž končil nájem, a on musel s dokumenty nějak naložit.

Věřitelé se nedostali ani k elektronickým výkresům. Okhatrin tvrdil, že k nim na cloudové úložiště kvůli dluhům nemá přístup. Soubory byly nicméně údajně „přetažením myškou“ převedeny na externí disk, ale vůbec není jasné, jestli všechny. Disk pak podle zápisu má mít v rukou insolvenční správce.

Jestli k likvidaci spálením došlo, není jasné. V jiné listině se totiž uvádí, že výkresy vlastnila přímo firma Ťažmaš sankcionovaného ruského poslance Andreje Trifonova, což je majitel zkrachovalého výrobce turbín z Blanska. Pokud by archiv zničil, připravil by sám sebe o hodnotný majetek.

K tomu, jestli to je s vlastnictvím výkresů jinak, se věřitelé zatím podle zápisu z insolvenčního rejstříku nijak nevyjádřili. Dokumenty, které by tuto skutečnost měly uvádět, totiž dostali kompletně začerněné. Každopádně insolvenční správce zamítl řadu údajných pohledávek firmy Ťažmaš, protože se nezakládaly na pravdě.

Změna majitele dceřiné firmy v hledáčku žalobce

Od začátku roku sleduje celé řízení i Krajské státní zastupitelství v Brně. V květnu pak žalobce Vlastimil Robeš vyzval soud, aby se podíval na to, jestli insolvenční správce vykonává své povinnosti v souladu se zákonem.

„Z obsahu digitální podoby insolvenčního spisu je zřejmé, že dlužník se v době vyvedení majetku mimo dosah insolvenčního řízení již nacházel v úpadku,“ poznamenal státní zástupce. Mířil tím především ke změně majitele dceřiné společnosti ČKD Blansko Small Hydro s.r.o., kdy zhruba poloviční podíl přešel z dnes již zkrachovalé firmy ČKD Blansko Holding na vlastníky z Kypru.

Sice se to stalo už v roce 2022, podle žalobce už však v té době byla firma v platební neschopnosti a nebyla schopná platit faktury. „V insolvenčním spisu jsou zveřejněny pohledávky, které byly v době převodu podílu již déle než rok po jejich splatnosti,“ doplnil státní zástupce.

Šéf zkrachovalého podniku Okhatrin ani insolvenční správce na dotazy iDNES.cz dosud nereagovali.

29. října 2020
Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští...

2. září 2025  5:56

Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

Premium

Zprávy se sexuálním obsahem či pornografie vyvolávají silné emoce, někdy i morální paniku. Michaela Šaradín Lebedíková se na ně snaží dívat vědeckým pohledem. „Společnost ještě není úplně připravena...

1. září 2025

