Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Blanenský výrobce turbín se v minulém roce ocitl v konkursu, protože na majitele z Ruska dopadly sankce v souvislosti s válkou na Ukrajině. Firma byla bez účtu ve Sberbank, kvůli omezení daném sankcemi se nedostávala ani k veřejným zakázkám.
Letos v únoru u Krajského soudu v Brně, který konkurs řešil, zaznělo, že v podniku pracuje už jen několik zaměstnanců dokončujících poslední zakázku.
|
Zemřel autor unikátní vodní nádrže Dlouhé stráně, úspěchy sbíral i v cizině
Insolvenční správce, který po vyhlášení úpadku nastupuje do firmy a snaží se její chod reorganizovat, popřípadě z majetku společnosti urovnat co nejvíce dluhů, byl v tomto případě pod soustavným tlakem věřitelů. Ti požadovali, aby se zajímal o listinný archiv výrobce, popřípadě i ten historický z dob minulého režimu. Tehdy se blanenský národní podnik podílel mimo jiné na výstavbě přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
První upozornění na vážný nedostatek v souhrnu majetku padlo už loni v prosinci. A následně se podobné apely opakovaly. „Dle informací věřitele (firmy) Hydac, které získal v průběhu své spolupráce s dlužníkem, by se mělo jednat o jednu z nejhodnotnějších položek majetku dlužníka,“ stojí v jednom ze zápisů v insolvenčním rejstříku z března letošního roku.
Jenže insolvenční správce archiv ani tak do majetku vůbec nezařadil. Věřitelé, kterým podnik dlužil, vůbec nevěděli, kde se listiny nacházejí, v jakém jsou stavu a podobě. Neměli ani informace, za jakých podmínek je využívají na zkrachovalou firmu napojené společnosti, tedy ČKD Blansko a.s. a ČKD Blansko Small Hydro s.r.o. oficiálně vlastněné podniky z Kypru a Kazachstánu.
Nedostupné jsou i elektronické výkresy
Když se pak šli věřitelé v Blansku podívat přímo do areálu ČKD, nestačili se divit. Skříně v místnosti, kde podle fotografií měl být archiv technické dokumentace uložen, byly prázdné. Papíry byly různě poházené tam i v dalších místnostech a jejich množství neodpovídalo tomu, jak byl archiv původně velký. Výkresy údajně nechal zástupce zkrachovalé firmy Yaroslav Okhatrin spálit, jak věřitelům přímo na místě řekl.
„Na místě bylo sděleno, že k přestěhování došlo zhruba před třemi týdny, a to ‚pracovníky Small Hydro‘. Je tedy zjevné, že věřitelský výbor ani insolvenční soud nedostával úplné a správné informace a že ‚stěhování‘ listinného archivu bylo provedeno neoprávněnými osobami způsobem, který znamená faktickou likvidaci archivu,“ stěžovali si věřitelé.
Insolvenční správce se hájil tím, že věřitelé mu ani přes jeho apely neřekli jasný postup ohledně archivu v budově, v níž končil nájem, a on musel s dokumenty nějak naložit.
|
Zkrachovalé ČKD v čele s Rusy hledá cestu k byznysu přes Kypr a Kazachstán
Věřitelé se nedostali ani k elektronickým výkresům. Okhatrin tvrdil, že k nim na cloudové úložiště kvůli dluhům nemá přístup. Soubory byly nicméně údajně „přetažením myškou“ převedeny na externí disk, ale vůbec není jasné, jestli všechny. Disk pak podle zápisu má mít v rukou insolvenční správce.
Jestli k likvidaci spálením došlo, není jasné. V jiné listině se totiž uvádí, že výkresy vlastnila přímo firma Ťažmaš sankcionovaného ruského poslance Andreje Trifonova, což je majitel zkrachovalého výrobce turbín z Blanska. Pokud by archiv zničil, připravil by sám sebe o hodnotný majetek.
K tomu, jestli to je s vlastnictvím výkresů jinak, se věřitelé zatím podle zápisu z insolvenčního rejstříku nijak nevyjádřili. Dokumenty, které by tuto skutečnost měly uvádět, totiž dostali kompletně začerněné. Každopádně insolvenční správce zamítl řadu údajných pohledávek firmy Ťažmaš, protože se nezakládaly na pravdě.
Změna majitele dceřiné firmy v hledáčku žalobce
Od začátku roku sleduje celé řízení i Krajské státní zastupitelství v Brně. V květnu pak žalobce Vlastimil Robeš vyzval soud, aby se podíval na to, jestli insolvenční správce vykonává své povinnosti v souladu se zákonem.
„Z obsahu digitální podoby insolvenčního spisu je zřejmé, že dlužník se v době vyvedení majetku mimo dosah insolvenčního řízení již nacházel v úpadku,“ poznamenal státní zástupce. Mířil tím především ke změně majitele dceřiné společnosti ČKD Blansko Small Hydro s.r.o., kdy zhruba poloviční podíl přešel z dnes již zkrachovalé firmy ČKD Blansko Holding na vlastníky z Kypru.
|
Privatizace v 90. letech zanechala šrámy na slavných podnicích z jihu Moravy
Sice se to stalo už v roce 2022, podle žalobce už však v té době byla firma v platební neschopnosti a nebyla schopná platit faktury. „V insolvenčním spisu jsou zveřejněny pohledávky, které byly v době převodu podílu již déle než rok po jejich splatnosti,“ doplnil státní zástupce.
Šéf zkrachovalého podniku Okhatrin ani insolvenční správce na dotazy iDNES.cz dosud nereagovali.
|
29. října 2020