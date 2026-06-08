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Vesnici sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí

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Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Karolína Kučerová
  13:00
Nezvyklý problém už roky ztrpčuje život obyvatelům Unkovic na Brněnsku. Jeden z místních chová asi tři stovky koz, což by na vesnici nebylo nic až tak zvláštního. Svůj chov však realizuje způsobem, který vadí nejenom sousedům v bezprostřední blízkosti, ale i širšímu okolí.

Kozy jsou podle místních i starosty velmi hlučné, silně zapáchají a občas utíkají po obci, kde způsobují škodu. Okusují totiž trávu, stromky i pěstované plodiny na polích.

„Já sice nebydlím hned u toho domu, ale ten zápach cítím i u nás, hlavně v ložnici,“ stěžuje si jedna z obyvatelek, která si nepřála uvést jméno.

Starosta Zdeněk Pospíšil (Společně za Unkovice) zmiňuje, že situace se průběžně zhoršuje už od roku 2015, kdy se jí sám začal zabývat. Dosud však bez úspěchu.

Když se ptáme, co dělá s mlékem, které kozy nadojí, říká, že ho vypijou kočky. Když se ptáme, co dělá, když koza uhyne, řekne, že to sní kočky.

Zdeněk Pospíšilstarosta Unkovic

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Vesnici sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí

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