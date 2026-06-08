Vesnici sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí

Kozy jsou podle místních i starosty velmi hlučné, silně zapáchají a občas utíkají po obci, kde způsobují škodu. Okusují totiž trávu, stromky i pěstované plodiny na polích.
„Já sice nebydlím hned u toho domu, ale ten zápach cítím i u nás, hlavně v ložnici,“ stěžuje si jedna z obyvatelek, která si nepřála uvést jméno.
Starosta Zdeněk Pospíšil (Společně za Unkovice) zmiňuje, že situace se průběžně zhoršuje už od roku 2015, kdy se jí sám začal zabývat. Dosud však bez úspěchu.
Když se ptáme, co dělá s mlékem, které kozy nadojí, říká, že ho vypijou kočky. Když se ptáme, co dělá, když koza uhyne, řekne, že to sní kočky.