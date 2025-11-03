Prase povalí branku, kozy vyskáčou ven. Chronické útěkáře naháněli strážníci

Autor:
  11:17
Tři hospodářská zvířata dováděla minulý týden poblíž autosalonu s luxusními auty v Brně. Kvůli obavě, aby dvě kozy s jedním prasetem nezpůsobily dopravní nehodu, situaci řešili strážníci. Ti zjistili, že trojice díky vzájemné spolupráci pravidelně utíká z blízké zahrádkářské kolonie.

Strážníky zavolal na jih Brna pobavený technik z autosalonu, který zvířata zpozoroval na louce vedle prodejny.

„Soudržná trojice působila velmi spokojeným dojmem, kozy vyskakovaly do výšky a vepřík za nimi čiperně pobíhal. Jenomže hrozilo, že zamíří na frekventovanou silnici a způsobí dopravní nehodu,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Drama na louce. Zvířecí kamarádi kozlík a beránek týden unikali dopadení

Strážníci zahnali trojici do nedaleké zahrádkářské kolonie, kde našli vyvrácený dřevěný plot. Podle svědků kozy s prasetem utekly právě z pozemku za ním, což potvrdil i jeho čtyřiašedesátiletý nájemník, který se za vzniklé potíže omlouval.

„Hned také popsal, jak spolupachatelství trojice kopytníků vypadá. Muži prý nepomáhá ani umístění kvalitního zámku na branku, protože prase ji i tak provalí a kozy otvorem vyskáčou ven,“ přiblížil Ghanem.

VIDEO: Strážníci dopadli nepolapitelného kozla, když se prohlížel v zrcadle

Útěkáři se dosud prý vždy drželi poblíž pozemku. „Pravděpodobně však už vyžrali všechny švestky u cesty, a tak se odebrali hledat jiné pochoutky,“ podotkl Ghanem.

Majitel zvířat slíbil, že tentokrát už jejich prchání spolehlivě zabrání. Protože mu v kvalitnější opravě branky prokazatelně bránila zdravotní indispozice, strážníci mu pro tentokrát odpustili trest.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

Prase povalí branku, kozy vyskáčou ven. Chronické útěkáře naháněli strážníci

Tři hospodářská zvířata dováděla minulý týden poblíž autosalonu s luxusními auty v Brně. Kvůli obavě, aby dvě kozy s jedním prasetem nezpůsobily dopravní nehodu, situaci řešili strážníci. Ti...

3. listopadu 2025  11:17

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

24. října 2025  16:35,  aktualizováno  3. 11. 8:52

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

2. listopadu 2025  12:59

Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. Popálené dostali do bezpečí ještě před příjezdem hasičů. Jeden z rybářů...

2. listopadu 2025  9:41

Nasloucháme, poradíme, dáme prostor emocím. Sestra líčí práci krizových interventů

Svou činnost rozjel loni v lednu, od té doby poskytl tým krizových interventů ve Fakultní nemocnici Brno psychickou podporu pacientům a jejich blízkým už ve 160 případech. Pomoc od zdravotníků, kteří...

1. listopadu 2025  15:14

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, na místě zemřel. Další je zraněný

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila na víc než hodinu nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, který následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři měli v péči i...

1. listopadu 2025  12:10,  aktualizováno  13:42

Školáci se pustili do hry, ve které Sam zachraňuje školu před počítačovými viry

Školáci po celé zemi se pustili do vzdělávací počítačové hry, kterou pro ně vymysleli odborníci z Palackého univerzity v Olomouci. Zábavnou a interaktivní formou seznamuje děti se základy online...

1. listopadu 2025  6:36

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

31. října 2025  14:33,  aktualizováno  15:16

„Práce“ za 300 tisíc na hodinu. Podvodník vylákal z ženy během směny tučnou sumu

Snovým platem bezmála 300 tisíc na hodinu by se mohl pochlubit muž, který se ve čtvrtek vydával v telefonu za policistu. Volající ženě namluvil, že si někdo chce jejím jménem vzít půjčku. A aby se...

31. října 2025  14:10

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Sourozenci se hádají, kam s popelem zemřelé matky. Ombudsman nabízí řešení

Neobvyklý spor mezi sebou vede bratr a sestra, kterým zemřela matka. Zatímco muž by chtěl urnu s popelem zesnulé uložit na hřbitov, jak je běžné, sestra to odmítá a urnu opečovává doma. Nešťastný...

31. října 2025  11:38

Unikátní síň na hřbitově do Dušiček opravit nestihnou, hotovo bude asi v lednu

Zatímco mnozí nyní zapalují svíčky v jedné části hřbitova v brněnských Židenicích, z jiné se ozývá stavební ruch. Dělníci tady už více než dva roky pracují na rekonstrukci smuteční obřadní síně...

31. října 2025  5:16,  aktualizováno  6:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.