Z okolí škol mají být v Brně nekuřácké zóny, může to dopadnout i na restaurace

Marek Osouch
  6:18
Rodiče čekají na děti před školou, když je jdou vyzvednout, ale některým z nich nevadí si přímo u vchodu zapálit cigaretu. Starší žáci pro změnu ještě ve dveřích vytahují svá „vapa“ neboli elektronické cigarety, s nimiž se tolik neskrývají jako s krabičkou těch klasických. Okolí brněnských škol by ale už brzy mělo být místem, kde je kouření zakázáno. Počítá s tím připravovaná vyhláška.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Mělo by to mít hlavně preventivní a motivující roli, aby děti hned u vchodu nemusely procházet kolem někoho, kdo kouří. Je to i součást výchovy ke zdravému životnímu stylu a aby si z těchto lidí nebraly příklad, jak trávit volný čas,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Ten nápad přebral od svého stranického kolegy a donedávna starosty městské části Bohunice Antonína Crhy. Právě z jeho čtvrtě tento podnět vzešel a diskutován byl i na Sněmu starostů městských částí Brna, většina ho podle náměstka podpořila.

Židenický Petr Kunc (nez.) si na podobné jednání nepamatuje, mohlo však podle něj proběhnout, když chyběl. Každopádně je k podobnému zákazu skeptický. „Žáci, kteří kouří, se stejně někde schovají o dva rohy dál od školy. A pokud jde o dospělého, tak to vždy zůstane na něm, jestli bude zákaz respektovat. Strážníci nemají šanci vše uhlídat,“ míní.

Studenti kouří u školy, radnice odmítla problém řešit zákazovou vyhláškou

Pochybnosti má rovněž magistrát a nejspíš i někteří radní, kteří při projednávání tohoto bodu odešli při hlasování ze schůze pryč. Mezi nimi byl vedle dvou zástupců hnutí ANO i radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). Proč, to není jasné, na zaslaný dotaz iDNES.cz neodpověděl a telefon nezvedal.

Městská policie ale nevnímá případné nařízení jako komplikaci pro svou práci. „U mateřských i základních škol máme dlouhodobě v každé městské části průběžně rozplánované časté kontroly, takže se strážníci případnému porušení vyhlášky mohou věnovat během nich,“ přiblížil mluvčí Jakub Ghanem.

Nemyslí tím příslušníky v uniformách dohlížející na bezpečnost u přechodů, ale jiné hlídky v ulicích. „Už nyní strážníci například na zastávkách přistihnou každý rok stovky kuřáků,“ doplnil s tím, že pokuta na místě může být až pět tisíc korun. První prohřešek ale zpravidla řeší domluvou.

Jiná města už podobné vyhlášky zavedla

Zatímco právě na nástupištích MHD nebo v zoologických zahradách se nesmí kouřit už na základě zákona, školy v seznamu míst bez cigaretového dýmu chybí. Brno tak chce nyní postupovat podobně jako jiná města, jež k omezení přistoupila formou vyhlášky už v minulosti. Z těch blízkých je mezi nimi mimo jiné Kroměříž.

„V minulosti se tento problém opakovaně objevoval u jedné základní školy, kam městská policie vyjížděla na kontroly. V současnosti už řeší jen jednotky případů,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Neházejte nedopalky z balkonů, apeluje starostka. Od jednoho vyhořela lodžie

Návrh, který projednávali brněnští radní, v tuto chvíli počítá s dvacetimetrovým okruhem kolem školy, v němž by si nově nikdo nemohl „zapálit“. Poloměr je dán obdobně jako v městské protialkoholní vyhlášce vymezující místa, kde není možné na veřejnosti popíjet. Z pracovního návrhu, jejž má portál iDNES.cz k dispozici, ovšem není v tuto chvíli jasné, jestli se okruhem myslí vchod školy, nebo celá budova.

Do zón mohou patřit i cesty v parku či univerzity

Pokud by totiž šlo o druhou možnost, může zákaz dopadnout i na některé restaurační zahrádky. Je to případ podniků v Jakubské ulici v sousedství Základní školy Rašínova. Na riziko narušení svobody podnikání ostatně upozorňuje i sám magistrát. Třeba ve Vsetíně v sousedním Zlínském kraji nicméně mají už roky dokonce stometrový nekuřácký okruh okolo škol. Letos tam doplnili vyhlášku o to, že se zákaz týká i elektronických alternativ.

Kromě toho návrh obecně mluví o školách, školským zařízením je přitom například i Středisko volného času Lužánky sídlící v budově v největším brněnském parku, takže by „zóna“ zasáhla i některé tamní cesty v okolí. Podobně by zákaz v tomto znění dopadl taktéž na vysoké školy, před nimiž postávají kouřící – v tomto případě však dospělí – studenti.

„Primárně nám jde o základní školy, ve vyhlášce se to tak nejspíš bude ještě upřesňovat,“ reagoval náměstek Chvátal na dotaz iDNES.cz, koho se opatření dotkne. Každopádně potvrdil, že zákaz nemíří jen na klasické cigarety, ale i u mládeže oblíbená „vapa“.

Školáci kouří méně, ztrácí zájem o klasické cigarety i pití alkoholu

Podle opozičního zastupitele Matěje Hollana (Žít Brno) je chystaný zákaz dobrým signálem, že chce město s kouřením něco dělat. „Kouření klasických cigaret u dětí a mládeže klesá, jenže naopak stoupá užívání alternativ. Ty sice neobsahují tolik škodlivých látek, ale mnohem více nikotinu. Je to velký problém,“ upozornil Hollan, jenž je zároveň šéfem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.

Bylo by tak podle něj dobré, kdyby se neřešily jen nekuřácké prostory a prostranství, ale právě místa, kde není možné užívat žádné nikotinové výrobky. Mezi ty spadají vedle elektronických cigaret rovněž nikotinové sáčky.

Podle Chvátala se nyní k návrhu vyjadřují radnice jednotlivých městských částí, po zapracování jejich případných připomínek se výsledná podoba dostane na stůl zastupitelům ke konečnému rozhodnutí letos v listopadu nebo prosinci.

