Koupaliště na jihu Moravy otvírají, ceny zůstávají většinou stejné jako loni

Pokud se chtěli lidé z Rosic v teplých letních dnech osvěžit na venkovním koupališti, museli obvykle zavítat do okolních obcí či do přírody. Plovárna přímo ve městě na Brněnsku totiž dlouho nefungovala – v roce 2012 byla kvůli špatnému technickému stavu uzavřena a další roky se nic nedělo.
To se změnilo až předloni, kdy začala její přestavba. Nyní je hotová a už zítra zcela nový areál přivítá první návštěvníky. Čeká na ně doprovodný program s koncerty, divadelním přestavením i tombolou a především možnost vyzkoušet si samotný bazén.
Ten zaujme už na první pohled. Zářivě modré barvy, tobogany a skluzavky typické pro řadu městských plováren zde lidé nenajdou, místo toho město vsadilo na moderní, minimalistický a přírodní design, od něhož se odvíjí i nový název koupaliště Zátoka.
Podlouhlý bazén, který svým tvarem připomíná písmeno U, má železobetonovou vanu potaženou kaučukovou fólií. „Vodu čistíme biologicky, tedy speciálním substrátem zachycujícím mikroorganismy, které omezují tvorbu řas v bazénu,“ přibližuje mluvčí města Jakub Hnát.
Dodává, že do bazénu je několik vstupů udělaných tak, aby u břehu mohly dovádět ve vodě i menší děti, které ještě neumějí plavat. Okolo jsou pak umístěné trávníky a několik nově vysazených stromů, jež by za několik let měly poskytovat stín.
Do areálu se pohodlně vejde asi 860 lidí, což je podle města dostatečný počet na to, aby se zájemci dovnitř dostali i ve dnech, kdy je největší poptávka. Za plný vstup zaplatí 180 korun, zlevněný vyjde na 150. Kromě bazénu mohou návštěvníci využít i hřiště na volejbal nebo pétanque.
„K celé investici za 136 milionů korun od začátku přistupujeme tak, aby se dala v dalších etapách přistavět další vylepšení, takže v areálu už teď počítáme s místem pro saunu. Usilujeme tedy o to, aby úplně hotovo nějakou dobu nebylo a areál jsme mohli v dalších letech rozvíjet a vylepšovat,“ podotýká Hnát.
V Břeclavi zatím omezený režim
Otevření rosické plovárny představuje zahájení koupací sezony na jižní Moravě. V sobotu mohou lidé zavítat také do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku, kde budou přístupné první venkovní bazény. Zbytek areálu včetně oblíbených toboganů se otevře každý červnový víkend až do sedmadvacátého, odkdy bude komplet v provozu po zbytek léta.
1. července pak přibude na jihomoravský vodní seznam druhá (staro)nová položka, a to koupaliště Tereza v Břeclavi, které mohou lidé navštívit po více než ročních opravách, jež město vyšly na zhruba 550 milionů korun. Těšit se mohou na nové bazény, skluzavky, tobogany i občerstvení.
Břeclavská mluvčí Ivana Solaříková však upozorňuje, že letošní sezoě na bude kvůli pokračující výstavbě v omezeném režimu. „Návštěvníkům ještě nebudou k dispozici všechna naplánovaná hřiště a musejí také počítat s tím, že vedle koupaliště stále probíhá stavba krytého bazénu,“ zmiňuje.
Ten plánuje město kvůli problémům při stavbě otevřít až na jaře příštího roku. „Největší komplikací se po odhalení demoličními pracemi staly nosné sloupy, u nichž bylo třeba zajistit statiku,“ uvedl již dříve místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní). Sníženému komfortu v letním areálu budou odpovídat i příznivější ceny, jejich přesnou částku však rada města teprve určí.
Jinde v kraji zůstává na koupalištích vesměs vše při starém, a to včetně cen. Výjimkou je Blansko, kde venkovní bazén otevře 6. června. Celodenní vstupné pro dospělé zde zdražilo o desetikorunu na 140 korun, zato část mládeže nově ušetří. „U dětí starších šesti let se doposud vstupné odvíjelo od jejich výšky. Kdo měl nad 150 centimetrů, už platil cenu jako dospělý. Nyní máme až do věku 17 let zavedenou fixní cenu 110 korun, což bude pro spoustu z nich výhodnější,“ sděluje mluvčí města Pavla Komárková. Kromě toho se lidé mohou těšit na rozmanitější nabídku občerstvení a nový dětský koutek.
V Mikulově se rozhodli zlevnit cenu za pronájem volejbalového hřiště. Dosud za jednu hodinu zaplatili lidé 240 korun, za půl hodiny 120. „Rozhodli jsme se to udělat trochu přívětivější, proto je cena za hodinu nyní 100 korun a za půl hodiny 50 korun,“ říká mluvčí města Jan Šmikmátor.
Novinku hlásí také na koupališti Biotop v městské části Brno-jih. „Samotný bazén úpravou od minulé sezony neprošel, ale stánek s točenou zmrzlinou byl dovybaven zbrusu novým strojem značky Carpigiani,“ informuje ředitel koupaliště Pavel Svrčina.
Na brněnské Kraví hoře, kde otevřou příští úterý, se pak v následujících týdnech objeví nové samoobslužné poklady a zařízení na sběr náramků. „To povede k rychlejšímu odbavení návštěvníků,“ podotýká Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-střed, která areál provozuje.