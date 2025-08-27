Koupaliště na jihu Moravy bědují nad slabou sezonou, první zavřou už v neděli

Mizerná sezona, a ještě k tomu krátká. Některá koupaliště na jižní Moravě zavírají už s koncem prázdnin, lidé si tak mohou užít vodní radovánky posledních pár dní. Tuto neděli 31. srpna ukončí sezonu třeba největší brněnské koupaliště Riviéra i menší areál v Zábrdovicích.
Koupaliště Riviéra v Brně

Koupaliště Riviéra v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Původně se počítalo s provozem i během prvního zářijového týdne. Avšak kvůli nepříznivé předpovědi počasí, tedy teplotám kolem 23 stupňů a chladné vodě, a zároveň začátku školního roku by byla návštěvnost minimální. Naopak provozní náklady by byly extrémně vysoké,“ uvedl Martin Lísal, mluvčí společnosti Starez, která obě koupaliště provozuje. Dodal, že týdenní provoz Riviéry vyjde na milion korun.

Zatímco červnová návštěvnost lámala rekordy, zbytek léta nebyl příznivý. To potvrzují i na brněnském koupališti Kraví hora. Letos v červenci se tam koupalo asi 35 tisíc lidí, loni to bylo 48 tisíc. Sezonu tam uzavřou až na konci prvního zářijového týdne. Chtějí plavcům nabídnout co nejdelší fungování venkovního areálu hlavně kvůli nepřístupnosti vnitřní haly.

Vylepšené koupání za převážně stejné ceny. Bazény otevřou už o víkendu

„Kvůli horšímu stavu hydroizolace zdí se práce o měsíc posunuly,“ řekl mluvčí městské části Brno-střed, která koupaliště spravuje, Michal Šťastný. Vnitřní bazén tak otevřou nejspíš až v polovině října, přičemž práce začaly koncem června.

Jen čtrnáct teplých dní

Přemístit se pod střechu nepůjde první týden v září ani v Aquaparku Kohoutovice, kde je v plánu technologická odstávka. A lidé si do 7. září nezaplavou ani v krytém bazénu na Ponávce kvůli opravě sprch a přilehlého zázemí.

Koupaliště Dobrák v Králově Poli ještě přesné datum uzavření areálu nemá, záležet bude na počasí. Návštěvnost se tam během prázdninových měsíců propadla téměř o polovinu. „Začátek června vypadal slibně, byl lepší než loni. V červenci ale koupaliště navštívilo 15 tisíc lidí, loni to bylo okolo 30 tisíc. Stejně tak v srpnu,“ posteskl si správce areálu Michal Pavliš

Břeclav bourá dosluhující bazén a koupaliště, zůstane jen kachličková stěna

Z koupaliště Biotop v městské části Brno-jih hlásí, že areál nechají otevřený až do 15. září. „Během léta bylo asi jen čtrnáct dní s dostatečně vysokými teplotami, aby přišli návštěvníci v hojném počtu,“ zoufá si ředitel koupaliště Pavel Svrčina.

Provoz do poloviny září tradičně plánují i na koupališti ve Znojmě. „Vždycky zavíráme na vinobraní, konkrétně druhý pátek v září,“ oznamuje správkyně sportoviště Znojmo Jana Rejzková. To Aquapark Vyškov ukončí provoz jako každý rok už 1. září kvůli čištění bazénu.

Rivec Fest nabídne hudbu i sportování

Závěr sezony na brněnském koupališti Riviéra zpestří Rivec Fest. V sobotu do neděli 30. a 31. srpna se z hudebníků představí česká zpěvačka a herečka Barbora Poláková, umělkyně Pam Rabbit, kapela The Tap Tap, folkový písničkář Voxel s cimbálovou muzikou nebo EduRockShow. Celým víkendem provede diváky i brněnská Escola de Samba – bubenická škola samby. Nebudou chybět parkourová zóna, show pro děti, klaunská vystoupení, workshopy či stanoviště s úkoly.

Součástí akce je i charitativní běh pro Sociální nadační fond, závodů se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie. Trasa pro děti od 6 let je buď 400 či 800 metrů dlouhá, ta pro dospělé měří 2 500 metrů. Na místo se lze dopravit autem nebo autobusy 44 a 84. Základní vstupné je 160 korun, děti od 6 let platí polovinu. (epu)

