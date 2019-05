Brněnská koupaliště jsou připravena, první dny budou pro otužilce

Na Riviéře budou za rok kryté kurty i olympijský park Jakmile se letos zavřou brány za posledními návštěvníky koupaliště Riviéra, najedou do areálu bagry a stavební stroje a začnou s výstavbou krytých kurtů na plážový volejbal. „Doplní ty venkovní, ale zároveň budou sloužit větší část roku. K tomu vybudujeme zázemí se šatnami a restaurací. Je to první krok k tomu, aby Riviéra sloužila lidem celoročně,“ říká Martin Mikš, ředitel městské společnosti Starez-Sport, která areál v Pisárkách provozuje. V plánu následně je i rekonstrukce hlavní budovy. „Studii už máme hotovou. Budova je nevzhledná a není moc využitá. My bychom do ní chtěli začlenit cvičební sály, wellness a další aktivity, které by se tam daly provozovat i v zimě,“ popsal Mikš. Stavba kurtů se zázemím přijde zhruba na 30 až 40 milionů, hlavní budova odhadem na 100 milionů. Riviéru čeká letos i v příštím roce řada akcí, ale největší bude bezesporu Letní olympijský festival 2020. Město o něm jedná s Českým olympijským výborem. „Riviéra bude hlavním centrem, ale dalšími místy bude sousední policejní areál a velodrom na výstavišti a také přehrada, kde se soustředí vodní sporty,“ popsal radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Akce se uskuteční v době konání letní olympiády v japonském Tokiu od 24. července do 9. srpna. Město Brno už na ni přislíbilo 12,5 milionu korun.