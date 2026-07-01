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Lákala je slíbená odměna. Mladá dvojice nocovala u opraveného koupaliště

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  11:12
Natěšené skupiny lidí, zejména dětí, čekaly od rána, až se konečně po více než roční rekonstrukci otevře zrekonstruované koupaliště v Břeclavi. Jedna mladá dvojice se však vymykala tím, že před areálem podle svých slov dokonce nocovala, aby si zajistila, že bude uvnitř skutečně první.

„Věděli jsme, že první člověk dostane nějakou cenu a zajímalo nás, co to je,“ uvedl mladík Oliver Bělohlávek s tím, že je motivovalo i samotná touha být uvnitř areálu první.

Dívka Valentýna Němečková po jeho levém boku na záběrech pro iDNES.cz popsala, že dostali trička, ponožky, různé voskovky a plno dalších věcí. „Je to super, jsme rádi,“ doplnila.

V Břeclavi po rekonstrukci otevřelo letní koupaliště. První návštěvníci dostali ceny. (1. července 2026)
V Břeclavi po rekonstrukci otevřelo letní koupaliště (1. července 2026)
V Břeclavi po rekonstrukci otevřelo letní koupaliště. (1. července 2026)
V Břeclavi po rekonstrukci otevřelo letní koupaliště. (1. července 2026)
11 fotografií

Koupaliště město lidem otevřelo ve středu 1. července úderem 9. hodiny po nákladné rekonstrukci. Ta znamenala, že bylo v loňské sezoně mimo provoz. I ta letošní bude zatím jen v částečném režimu.

„Na koupališti například ještě nebude možné využít kompletně všechna hřiště, návštěvníci si ale již naplno užijí koupání, skluzavky, vodní prvky a nové občerstvení,“ vysvětlil letos na jaře břeclavský místostarosta Jakub Matuška. Omezení se podle něj promítlo i do příznivější ceny vstupného.

Snížená je i kapacita areálu. Podle městského provozovatele lze pustit dovnitř maximálně tisíc lidí. „Bohužel se jedná o dočasné opatření, které je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu areálu,“ dodal provozovatel na sociální síti. Menší je i počet míst na parkovišti.

Břeclav startuje velkou opravu bazénu, potápěči vzali základní kámen pod hladinu

Stavební práce nadále pokračují, a to zejména na vzniku nového krytého bazénu v sousedství. Podle plánu města by měl přivítat první plavce na konci března příštího roku.

„Od stavby budoucího krytého bazénu je areál dočasně oddělený plotem s plachtou. Při odpočinku na dece tak budou lidé z první ruky sledovat, jak nám nová bazénová hala roste před očima,“ poznamenal při dnešním otevřením Matuška.

Rekonstrukce obou sportovišť vyšla městskou kasu na více než půl miliardy korun. Podle radnice byla oprava potřeba. Koupaliště sloužilo v Břeclavi od 60. let minulého století, krytý bazén od roku 1994. Ten bude nově rozšířený o rekreační část, vnitřní tobogan a wellness zónu.

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