Třeba na Kraví hoře v Brně, kde se otevírá už v pátek, provedli opatření ke zvýšení kvality vody. „Modernizace se dotkla zejména technického zázemí. Nové jsou bazénové technologie, čerpadla pro úpravu vody či prostory sportovišť,“ sděluje Roman Kotěra (ODS), místostarosta městské části Brno-střed, která zdejší koupaliště provozuje.

Upraveným zázemím se mohou pochlubit i brněnská koupaliště spravovaná městem, ta však cenu za vstup oproti loňsku navýšila. Na největší Riviéře zaplatí dospělí za celý den 320 korun, což je o dvacetikorunu víc, děti od šesti do čtrnácti let pak 160 korun, tedy o deset korun víc. „Na oplátku“ čeká návštěvníky zrekonstruované dětské hřiště či více převlékacích kabinek.

Koupaliště na Kraví hoře v Brně otevře jako první – už v předposlední den v květnu.

I letos sem však bude omezený přístup kvůli práci na městském okruhu. Proti minulým rokům alespoň příchozí budou moct využít nedávno otevřenou lávku, jež usnadní vstup na koupaliště. O prázdninách u ní navíc bude k dispozici přes sto parkovacích míst, dále se dají odstavit auta u sportovního areálu za Anthroposem.

„Parkování je bez regulace, určeno výhradně pro návštěvníky během jejich pobytu na koupališti,“ přibližuje Martin Lísal, mluvčí městské společnosti Starez, která areál provozuje.

Kromě plavců zde najdou vyžití i milovníci dalších aktivit. „Od středy do neděle vždy od 14 hodin si zájemci mohou vyzkoušet různé sporty od akvaaerobiku, tanečních workshopů nebo lezecké stěny až po tréninky basketbalu nebo plážového volejbalu,“ zmiňuje Lísal. Sportovní program se navíc bude každý týden měnit.

Nabitý víkend v Aqualandu

V sobotu svou venkovní část našlapanou nejrůznějšími vodními atrakcemi otevírá i Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku, který je nejnavštěvovanější destinací jižní Moravy. Celý víkendový program plný her, sladkostí i soutěží o dárky je spojený s nadcházejícím Dnem dětí.

„Přijďte se osvěžit do Baby Lake Pool, zažít pořádné vlnobití nebo se vyřádit ve Fun & Swim zóně. Těšit se můžete i na rozšířený program venkovních animací, které zabaví malé i velké po celý den,“ lákají organizátoři.

Pestrou zábavu najdou lidé i na jediném brněnském koupališti s vlnobitím v Zábrdovicích. Tam opravili hřiště na plážový volejbal, které lze nově rezervovat předem, tradičně je zde připravený pétanque nebo stolní tenis. I zde se však podobně jako na Riviéře budou návštěvníci potýkat se stavebními pracemi, které zkomplikují příchod do areálu. Připraven tak bude druhý vstup z ulice Lazaretní, aby lidé nemuseli celý areál obcházet. A také tady si příchozí za vstup lehce připlatí – dospělí dají 210 korun, děti polovinu.

Přehled zahájení provozu a cen koupališť na jižní Moravě Kraví hora (Brno) 30. května 200/100 Kč Znojmo 30. května 130/100 Kč Riviéra (Brno) 31. května 320/160 Kč Zábrdovice (Brno) 31. května 210/105 Kč Brno-jih 31. května 230/120 Kč Aqualand Moravia 31. května 799 Kč Vyškov 31. května 150/130 Kč Mikulov 31. května 170/120 Kč Hodonín po 2. červnu 140/110 Kč Dobrák (Brno) 7. června 280/160 Kč Kuřim příští víkend (podle počasí) 125/100 Kč Kyjov 10. června 130/100 Kč Blansko 14. června (zatím odhad) 130/110 Kč Břeclav zavřeno základní/zlevněné

Stejné ceny naopak zůstanou na koupališti Riviéra v Mikulově. Jeho novinkou je kondiční plavání od 8 do 9 hodin ráno. „Za tuto hodinu zaplatí zájemci podle věku 50 či 30 korun. K většímu pohodlí návštěvníků přibyly také převlékací kabinky, kterých bylo doposud nedostatek,“ hlásí Jitka Dočekalová, jednatelka společnosti Tedos, jež koupaliště provozuje. Školáci do patnácti let se mohou těšit na 27. červen, kdy dostanou příležitost oslavit konec školního roku koupáním zdarma.

Bez zdražení se obešla rovněž Městská plovárna Louka ve Znojmě, kde vylepšili dětské hřiště. „Zachovali jsme ho ve stejném duchu, ale opravili a zrenovovali jsme vše potřebné. Vybavení hřiště je beze změn, jak jsou na něj naši návštěvníci zvyklí,“ přibližuje správkyně areálu Jana Rejzková.

Stejné ceny drží i koupaliště v Kuřimi na Brněnsku, které kvůli letitému zázemí patří k těm nejlevnějším. Podle jednatele společnosti Wellness Kuřim Jana Sojky čeká areál na rozsáhlou rekonstrukci, která je však stále v nedohlednu. „Teplota vody je zatím 19 stupňů, takže bychom rádi otevřeli příští víkend, ale jsme závislí na počasí,“ oznamuje.

Také v Aquaparku Blansko, kde loni modernizovali zázemí, musejí kvůli opravě vnitřního bazénu spoléhat na přirozenou teplotu vody. „Vzhledem k rekonstrukci bude trochu omezený okolní prostor venkovního koupaliště. Už v příštím roce se mohou návštěvníci těšit na propojení obou areálů,“ avizuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.

To v Břeclavi mají milovníci městského čvachtání smůlu, zdejší koupaliště Tereza se kvůli kompletní rekonstrukci letos vůbec neotevře.