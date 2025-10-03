Nejistota kolem nového kotle spalovny trvá, navíc hrozí krácení miliardové dotace

Marek Osouch
  13:12
Kolem zamýšlené stavby nového kotle v brněnské spalovně se vznáší další komplikace. Kvůli průtahům s výběrovým řízením, které způsobili představitelé města v čele s ODS, hrozí, že Brno přijde minimálně o část obří dotace ve výši 2,8 miliardy korun.
Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu

Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu | foto: Resako

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...
Vizualizace linky na výrobu elektřiny z komunálního odpadu
19 fotografií

Nikdo teď navíc ani nedokáže říct, jestli se nový kotel ve vybrané variantě bude vůbec stavět. Toto zařízení na energetické využití odpadu je přitom potřeba.

Podle ředitele městské spalovny ve správě SAKO Brno Karla Jelínka má stavba trvat 34 měsíců. I kdyby se podepsala smlouva hned v říjnu, při jednoduchých počtech vychází finální termín až na léto 2028. To už je přitom po datu, které je jako závazné v podmínkách dotace.

Politici v Brně loni zrušili obří zakázku na kotel do spalovny, teď ji vypíší zase

„Žadateli byla schválena dotace 18. května 2023. Realizaci projektu je povinen provést do pěti let od schválení,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Smlouva se společností Metrostav, která vyhrála ostře sledovaný tendr, nicméně stále není uzavřená a vedení spalovny má dokonce od antimonopolního úřadu zakázáno ji podepsat, dokud se nevyřeší veškeré námitky neúspěšného uchazeče. A to se neví, kdy bude. Úřad už sice stížnost nepravomocně zamítl, ale i proti tomu se firma IMOS brání. Stejně tak se městská společnost SAKO ohradila proti vydanému zákazu.

Vedení města si v současnosti nechává u Českého vysokého učení technického v Praze narychlo zpracovat analýzu, která má říct, jak dál postupovat.

„Cílem je urychleně posoudit technické podmínky plnění ve vztahu k zadávacímu řízení, zejména s ohledem na dodržení projektových parametrů a termínů dokončení díla,“ napsal redakci iDNES.cz náměstek brněnské primátorky pro energetiku Robert Kerndl (ODS). Jinými slovy, Brno chce vědět, jestli se projekt včas stihne, nebo je možné jej nějak „osekat“ a tím i urychlit, aniž by se tím porušily podmínky dotace.

Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně.
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně.
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně.
19 fotografií

Analýza za bezmála 900 tisíc korun, jejíž zpracování může podle důvodové zprávy trvat klidně půl roku, má rovněž odpovědět na to, o jakou částku z dotačního balíku by mohla spalovna přijít a jak by se tato finanční ztráta projevila v hospodaření firmy i z hlediska ekonomické návratnosti celého projektu. Předseda představenstva společnosti SAKO a brněnský zastupitel Pavel Urubek (TOP 09) si nechce připustit variantu, že by teď projekt kompletně spadl do koše.

Ve spalovně už se přitom mohlo více než dva roky pracovat, v roce 2023 totiž byl znám vítěz prvního tendru. Firma Metrostav, která se jako jediná přihlásila, nicméně podle vyjádření politiků podala dvakrát dražší nabídku, než jaký byl odhad.

Je to nečistý zdroj, otočilo vedení Brna. Odmítá nový kotel na spalování odpadu

Brněnští zastupitelé po mnoha debatách a z různých důvodů, které do té doby nezaznívaly, nakonec v nezvyklé tajné volbě celou zakázku zrušili, aby ji po pár měsících ve velmi podobném znění vypsali znovu. Toto druhé řízení skončilo letos v létě.

Nový kotel každopádně spalovna potřebuje. Jednak za pár let skončí skládkování komunálního odpadu, takže vzroste zájem okolních obcí vozit své odpadky k likvidaci právě do Brna, a zadruhé stávající dva kotle nebudou sloužit napořád. Donedávna se počítalo s jejich životností do roku 2035, letos ji městská firma prodloužila o deset let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cyklista vrazil do auta, které zastavilo u přechodu. Seřval řidičku a ujel

Nejen jako neopatrný jezdec, ale i jako pořádný hulvát se zachoval cyklista, který na jedné z brněnských silnic naboural zezadu do brzdícího auta. Řidičce, která se šla za vůz podívat, co se stalo,...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Brno kvůli kultuře plánuje zastřešit nádvoří Špilberku. Ukázalo návrhy

Za koncerty i divadlem míří v Brně v létě lidé na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Jenže ne vždy se vydaří počasí. Právě i kvůli tomu chce vedení hradu nyní nechat nádvoří zastřešit. Jak přesně, to...

Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

Nejistota kolem nového kotle spalovny trvá, navíc hrozí krácení miliardové dotace

Kolem zamýšlené stavby nového kotle v brněnské spalovně se vznáší další komplikace. Kvůli průtahům s výběrovým řízením, které způsobili představitelé města v čele s ODS, hrozí, že Brno přijde...

3. října 2025  13:12

Fiala svůj hlas odevzdá v Brně. Česko vás potřebuje, vyzval voliče k účasti

Stejně jako v minulosti odevzdá premiér Petr Fiala (ODS) svůj hlas i v letošní volbách do Poslanecké sněmovny na brněnské Masarykově základní škole. Příchod lídra uskupení SPOLU do volební místnosti...

3. října 2025

V Brně razí tunel pro městský okruh. Podívejte se na unikátní video ze štoly

Experti prorazili prvních 50 metrů průzkumné štoly pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prostor poslouží jako základ budoucího tunelu, který se stane důležitou součástí velkého městského silničního...

3. října 2025  10:59

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  3.10 9:28

Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu

Komu bude patřit potrubí a další vodohospodářský majetek za desítky milionů korun a kdo získá určující vliv na cenu vody, o tom spolu budou během voleb rozhodovat lidé v malé obci Heršpice na...

3. října 2025  9:25

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Více než sedm měsíců uplynulo od slavnostní události, při níž brněnští politici poklepali základní kámen stavby prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy na okraji města. Práce v terénu však...

2. října 2025  15:24

Motorkář zběsile ujížděl hlídkám více než 15 kilometrů, zastavil ho až zátaras

Zběsilá policejní honička na více než 15 kilometrech se odehrála v sobotu na silnicích poblíž Brna a pak i v krajské metropoli. Vše začalo, když třiatřicetiletý motorkář projel na opravované silnici...

2. října 2025  12:53

Z ementálu je tvrdá zeď. Po rozpačitém startu se Artis rozjel k výborným výkonům

Na dvě téměř stejně velké poloviny se dá rozdělit vstup fotbalistů Artisu Brno do sezony. V jeho první části, od 1. do 5. kola druhé ligy, připomínala jejich sestava nesourodý spletenec s průchozí...

2. října 2025  11:41

Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

2. října 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
OBSLUHA CNC STROJŮ (35-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 327 volných pozic

Brněnští basketbalisté si zahrají Europe Cup, s Pärnu si poradili také v odvetě

Basketbalisté Brna si zajistili postup do FIBA Europe Cupu. Čeští vicemistři porazili v kvalifikaci estonský tým Transcom Pärnu i v odvetě na hřišti soupeře a postoupili do základní skupiny. Druhé...

1. října 2025  20:18

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

1. října 2025  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.