Kousek kostela doma? Ikonu Pálavy ničí i turisté, oprava je v nedohlednu

Díky neobvykle tuhým mrazům zamrzla hladina novomlýnských nádrží natolik, že lidem umožnila dojít k jinak odříznutému kostelu svatého Linharta, který zůstal po obci Mušov. | foto: Marie Stránská, MAFRA

Jiří Černý
  17:22
Díry ve střeše, rozmáčená podlaha a nezvaní zvědavci, kteří se do něj opakovaně vloupávají. Ikonický kostel svatého Linharta na ostrůvku ve Věstonické nádrži pod Pálavou už roky postupně chátrá a trpí nezvanými návštěvníky. Kulturní památka je v havarijním stavu a bez zásahu může podle odborníků nenávratně zmizet. Opravovat ho však nechce obec, kraj ani stát.

Jeho budoucnost může nabrat i katastrofické konce. Hrozí mu rozpadnutí a zatopení. Však se má také hladina přehrady zvedat.

Zastupitelé Pasohlávek, kterým památka patří, mají ve středu rozhodnout, zda starostce Martině Dominové dají mandát k přípravě projektové dokumentace na jeho konzervaci. Bez ní totiž obec nemůže žádat o dotace na záchranu a sama prostředky na opravu nedisponuje.

„Nakonec jsme mříže zavařili. Měli jsme za to, že to bude nepřekonatelné. Není. Mříž vyrvali i se zdí, protože zdivo už je staré a povolilo.“

