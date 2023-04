VIDEO: Jeřáb vyzdvihl na kostel svatého Jakuba v Brně kamenné ozdoby

Dopoledne vyzvedl první ozdobné prvky na vrchol jižní stěny kostela čtyřiadvacetitunový jeřáb. Pokračovat se bude usazením dalších tento a následující pátek.

„Na těchto kamenných prvcích se pracuje už od začátku opravy. Nicméně loni jsme po sundání kytek, které jsou další částí vimperků, zjistili, že jsou tyto podstavce špatné, protože pískovec je úplně rozsypaný,“ vysvětluje manažer projektu Aleš Taufar.

Bylo proto nutné vyrobit nové vimperky, což podle Taufara zaměstnalo řadu kamenických dílen. „Co dohlédnu do minulosti, tak něco tak rozsáhlého nemá při rekonstrukci památek obdoby,“ podotýká. Oprava kostela původně propočtená na více než 130 milionů korun se tak prodražila o další miliony.

Už loni se cena rekonstrukce navýšila kvůli zjištění, že trámy v krovu jsou poškozené hnilobou mnohem víc, než naznačoval původní průzkum. Farnost proto hledá další zdroje financování na pokrytí zvýšených nákladů.

„Lidé velmi příznivě zareagovali na možnost symbolické adopce vyměněných okenních tabulek, proto teď chystáme rozšíření nabídky právě o kamenné prvky. Ukazujeme tím, na co konkrétně peníze od dárců vynakládáme, a velmi oceňujeme vstřícnost lidí, kteří kostel sv. Jakuba mají rádi a cítí k němu nějaké pouto,“ říká farář Jan Pacner.

Jeden z největších svatostánků v Brně z období pozdní gotiky, tedy druhé poloviny 15. století, se lidem uzavřel loni v březnu. Od té doby prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Lidé se až na výjimečné příležitosti nemohou do kostela podívat.

„Oprava se určitě protáhne do příštího roku, i když uvnitř by mělo být vše hotové už letos na podzim. Doufáme, že před Vánocemi zase budeme moci jít do kostela,“ sděluje farář.

Kostel se po skončení oprav nově stane místem s nejvyšší veřejnou vyhlídkou v centru Brna. Lidé se dostanou do výšky 42 metrů, tedy zhruba poloviny devadesátimetrové věže. „Bude to krásné místo, které by mohlo zvýšit atraktivitu kostela a stát se lákadlem, kam budou lidé rádi chodit,“ věří Pacner.