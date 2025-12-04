U kauzy Stoka soud schvaluje dohody o vině a trestu. Na přetřes přijde i Švachula

Autor:
  8:45aktualizováno  9:32
Brněnský krajský soud se ve čtvrtek zabývá dohodami o vině a trestu s obžalovanými v korupční kauze Stoka. Se státním zástupcem je uzavřelo všech devět nepravomocně odsouzených v původním líčení, které loni zrušil Vrchní soud v Olomouci. Dohodu už přijal u podnikatele Lubomíra Smolky, vyvázl s podmínkou. Posoudí ji také u bývalého místostarosty Brna-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO), jehož obžaloba označila za hlavu organizované skupiny. U soudu dostal nejvyšší trest.

KRIMI

Žalobce Petr Šereda soudu navrhl, ať uzavřené dohody schválí. Nemusí tak však učinit, v takovém případě by řízení pokračovalo standardně. Pokud je potvrdí, stane se verdikt pravomocným a dotyčný se už nemůže odvolat.

Jako první soud posuzuje dohodu podnikatele Lubomíra Smolky a jeho firmy Kros-stav, následovat bude Jiří Švachula. Později je na programu podnikatel Pavel Ovčarčin a bývalý vedoucí Správy nemovitostí na Brně-střed Petr Kosmák. Případy soud projednává samostatně.

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní obžalovaný Jiří Švachula (na snímku) chce uzavřít dohodu o vině a trestu. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní obžalovaný Jiří Švachula (na snímku) chce uzavřít dohodu o vině a trestu. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku podnikatel Pavel Ovčarčin, který chce uzavřít dohodu o vině a trestu. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel a bývalý politik ODS Jiří Hos, který chce uzavřít dohodu o vině a trestu (3. prosince 2025)
Podle Šeredy jsou tresty uzavřené v rámci dohod v kontextu původního zrušeného rozsudku, ale mírně zmírněné s ohledem na dlouhou dobu, kdy se celá záležitost táhne. Soudy ji řeší víc než pět a půl roku. Mezi tresty jsou i ty nepodmíněné.

Švachula ve středu při znovuotevření případu u krajského soudu odmítl vypovídat. Není proto jasné, jaká motivace ho přiměla k obratu, kdy se doznal a uzavřel s žalobcem dohodu. Původně jakoukoliv vinu odmítal. K soudu s ním dorazil i jeho obhájce Kárim Titz známý z bitcoinové kauzy.

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Soudní líčení je v plánu i v pátek. Obžalobě čelí 11 lidí a dvě firmy. Jedinými dvěma, kdo s žalobcem neuzavřeli dohodu, jsou podnikatelé Petr Kalášek i Ivan Trunečka, které krajský soud v původním líčení plně osvobodil. Vinu stále odmítají. S nimi tak bude hlavní líčení a dokazování probíhat nadále v klasické formě.

V případu Stoka jde o systematickou korupci a ovlivňování veřejných zakázek v Brně. Švachula u krajského soudu vyfasoval trest devět a půl roku vězení, Ovčarčin šest let za mřížemi. Smolka a Kosmák vyvázli s tříletými podmínkami.

Netransparentní, zmatečný, nejasný. Verdikt v kauze Stoka soud rozcupoval

Původní verdikt loni zrušil olomoucký vrchní soud. V odůvodnění tvrdě kritizoval práci soudců a žalobců a vytkl jim zásadní pochybení. Po přezkoumání případu dospěl k závěru, že celý proces trpí závažnými vadami.

V původní obžalobě byly Švachulovi i jiným stíhaným kladeny za vinu skutky, za něž ale proti nim kriminalisté vůbec nevznesli obvinění. U této menší části tak dál pokračuje vyšetřování.

Radnice se náhrad škody možná dočká jen na dobrovolné bázi

Kdo zatím v celém procesu přichází zkrátka, je městská část Brno-střed, jež se do řízení přihlásila jako poškozená s nároky na náhradu škody. Podobně to učinily i některé městské firmy, kde rovněž podle obžaloby docházelo k manipulaci s veřejnými soutěžemi.

Jak totiž vyplynulo ze slov právního zástupce Brna-střed Zdeňka Odehnala, nároky radnice nejsou součástí dohod. Ostatně Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje, požadavky odmítá. V odvolacím zrušujícím rozsudku se píše, že zastupitelství se v této věci ztotožňuje s postupem krajského soudu, „neboť z provedených listinných důkazů nebyl vznik majetkové škody potvrzen“.

Krajský soud už dříve odkázal radnici i městské společnosti Teplárny Brno, Sako Brno a Technické sítě Brno s nároky na případné civilní řízení, které mohou vést, pokud budou chtít. Jenže přinejmenším úřad Brna-střed nemá podle tajemníka Petra Štiky v ruce více důkazů, než je v obžalobě.

Ovlivněné zakázky ani nešlo spočítat, říká státní zástupce ke kauze Stoka

„Snažili jsme se předložit vlastní, ale nic dalšího jsme nezjistili,“ řekl Štika, jenž u soudu v minulosti vypovídal jako svědek právě ve věci možných škod pro rozpočet radnice. Podle státního zastupitelství však nepředložil žádné důkazy o vzniklé škodě. Odehnal se tak bude ve čtvrtek a v pátek snažit ještě do dohod prosadit nárok na náhradu škody minimálně ve výši předávaných úplatků.

Zároveň se snaží obžalované, kteří vinu přiznali, přimět alespoň k dobrovolnému příspěvku do fondu na úřadu Brna-střed. I kdyby se mu to však podařilo, nepůjde o žádné horentní sumy, ale spíš řády jednotek či desítek tisíc korun. Ty už radnice v minulosti získala od drobných řemeslníků, kteří se hned na počátku policejního vyšetřování k předávání úplatků přiznali.

4. prosince 2025  8:45,  aktualizováno  9:32


