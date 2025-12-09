V případu čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud jej otevřel minulý týden ve středu po třech a půl letech. Původní odsuzující rozsudek z roku 2022 po odvolání zrušil vrchní soud.
Krejčímu i firmě UNO soud v úterý uložil trest za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplacení. Podobně jako u dalších už odsouzených jsou tresty o něco mírnější než v roce 2022. Tehdy Krejčímu soud uložil jeden rok podmíněně odložený na dvě léta a peněžitý trest 250 tisíc korun. Firma dostala trest 300 tisíc a zákaz účasti na veřejných zakázkách na tři roky.
Minulý týden ve čtvrtek soud schválil v kauze Stoka pět dohod o vině a trestu, včetně dohody expolitika Jiřího Švachuly, kterému uložil sedm let a osm měsíců vězení. Rozhodl také o propadnutí části Švachulova majetku za miliony korun.
V pátek schválil další tři dohody, které se týkaly někdejšího šéfa investičního odboru městské části Brno-střed a rovněž expolitika hnutí ANO Petra Liškutina i expolitika ODS Jiřího Hose. Kromě dvou dohod projednávaných v úterý chybí už jen jedna, kterou se státním zástupcem uzavřel obžalovaný Saman El-Talabani. Zbylí dva obžalovaní Petr Kalášek a Ivan Trunečka dohodu neuzavřeli. Jde o obžalované, které před třemi lety soud viny zprostil.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu.
Její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace dávaly úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly zhruba za 250 milionů korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.