Vezu ti to, ať se mi to nezkazí, líčí odposlechy uplácení v kauze brněnských bytů

„Kdyby byla možnost, tuto dostat na první místo. Čekají druhé děcko, je to největší priorita,“ nabádal makléře podle odposlechu Jaroslav Dobeš, známý Červinky a také policisty Jiřího Vlčka, který ve středu opět stanul u Městského soudu v Brně.

Právě on je v této větvi rozsáhlého případu obžalovaný z toho, že obecní byt pro svou dceru získal nekalou cestou a dal za něj úplatek zhruba půl milionu korun. Vlček takovou verzi odmítá.

Zatímco Červinka si dával pozor na to, co do telefonu říká, Dobeš už tolik ne. „Máš nějaké zprávy o té mladé toho našeho známého?“ ptá se Dobeš právě na Vlčkovu dceru. „Budeme to nějak pošťuchávat. Možná, abychom se zítra potkali,“ odpověděl mu Červinka, ale dál se o tom nechtěl na dálku bavit.