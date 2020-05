V brněnské nemocnici u sv. Anny v pátek zemřel pacient s covidem-19

Hygienici na jihu Moravy od začátku epidemie evidují celkem 481 případů nákazy. S koronavirem v kraji zemřelo zatím 16 lidí, jejich průměrný věk byl 75 let a všichni trpěli dalšími nemocemi. Z nemoci se již vyléčilo přes 320 lidí.

Testy v kraji podstoupilo 6 730 lidí. V karanténě je téměř 80 lidí, v takzvané karanténě pendlerů a repatriantů je dalších 50 lidí. Pendleři jsou lidé cestující do zahraničí za prací, repatrianti se zase vrátili z ciziny do vlasti.



Zasažené nákazou jsou v kraji všechny regiony a věkové kategorie. Nejvíce případů je v Brně, a to přes 170, 120 je na Břeclavsku. Desítky případů jsou na Znojemsku, Brněnsku, Vyškovsku a Blanensku, desítka na Hodonínsku. Nejméně případů je u dětí, nejvíce ve věkové kategorii 25 až 34 let, a to přes 90.

V České republice je k dnešnímu večeru 8089 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Celkem 276 lidí s nemocí zemřelo, 4446 se z ní vyléčilo.

Počet osob s covid-19 dle krajů