V Kyjově kvůli covidu ruší akce, nemocnice musela přesunout pacienty

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně v neděli večer zemřel na multiorgánové selhání pacient s nemocí covid-19. Byl starší 70 let. Zůstávají zde tři lidé s touto nemocí na umělé plicní ventilaci. V kraji bylo od začátku epidemie do tohoto pondělí 2 210 potvrzených případů nemoci covid-19, za poslední týden jich přibylo více téměř 450. Kolem 27 lidí zemřelo (průměrný věk 78 let), vyléčilo se kolem 1 420 lidí.