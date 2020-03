Koronavirus poprvé ohlásila laboratoř z Brna, celkem je 67 nakažených

Jihu Moravy se dosud nákaza vyhýbala, první dva případy ohlásila krajská hygienička ve středu.

Číslo potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Muž a žena z Jihomoravského kraje podle něj byli na společné lyžařské dovolené v italském Trentinu. Na Twitteru pak dodal, že má zprávu také z hygieny v Ostravě. „ Hlásí pozitivního muže, který byl lyžovat v Trentinu,“ uvedl Vojtěch. V tomto případě jde o pacienta ze Zlínského kraje.

Muž a žena z Brna se vrátili 8. března. „Zavolali si sami na pohotovostní linku a indikovali jsme odběr vzhledem na splnění epidemiologických kritérií,“ uvedla jihomoravská hygienička Renata Ciupek s tím, nákazu odhalili díky domácímu odběru.

Adam Vojtěch (Twitter) @adamvojtechano Průběžná čísla. Laboratoř FN Brno potvrdila 2 pozitivní pacienty. Muže a ženu, byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Mám zprávu také od ZÚ v Ostravě. Hlásí pozitivního muže, který byl lyžovat v Trentinu. K tomuto okamžiku je v ČR 67 potvrzených případů.

Podle ní by lidé neměli propadat panice. „Není to výskyt, který by se odehrál v rámci kraje,“ zdůraznila Ciupek. Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) doplnila, že oba byli od návratu z Itálie v karanténě.



Ke středeční 14. hodině je tak v Česku 67 potvrzených případů.