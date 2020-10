Jihomoravská hygiena chrlí data rychleji, pacienti s covidem plní lůžka

Ještě do pátku nově nakažení přibývali maximálně po třech stovkách denně. Ve volební pátek už však hygienici hlásili 532, v sobotu 801 a v neděli pak 116 nových případů.

Podle hygieničky Radky Boháčové nárůst způsobilo hlavně zlepšení a zautomatizování trasovacího systému. Dosud museli pracovníci hygieny data z laboratoří zadávat ručně, čímž se tvořila prodleva.

„Skok nastal kvůli tomu, že se nám do systému automaticky překlopily všechny laboratorní hlášenky. Tím se systém zrychlil a nastal bod zlomu,“ vysvětlila Boháčová.

Zatímco čísla bezpříznakových pacientů a těch s těžkým průběhem se výrazně nemění, hospitalizovaných se středně těžkým a lehkým průběhem strmě přibývá.

Ze 143 aktuálně hospitalizovaných je 16 vážných, 74 středně vážných, 48 lehkých a pět případů je bezpříznakových. Podle poslední zprávy hygieniků před víkendem mělo 33 lidí středně těžký průběh nemoci a 35 lehký.

O více než polovinu hospitalizovaných se momentálně starají zdravotníci ve Fakultní nemocnici Brno. „Dlouhodobě je koronavirem nejvíce zatížena Klinika infekčních chorob, která poskytuje nepřetržitou péči o desítky pozitivních pacientů. Díky úsilí celé kliniky nebylo dosud nutné zásadně redukovat běžnou zdravotní péči poskytovanou ostatními pracovišti,“ sdělila mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

„Pokud by počet pacientů stále narůstal, pak by FN Brno dokázala vytvořit další lůžka na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy. Nejen kvůli personálnímu posílení, ale hlavně pro potřebu většího počtu lůžek s akutní péčí by se musely začít omezovat některé operační úkony,“ doplnila Plachá.



Nemocnice také od pondělí zpřísnila režim vstupu do všech svých budov.

„Nejvíce znatelné je to v Bohunicích. Jednou cestou vstupují zaměstnanci na základě své čipové karty, další cestou pacienti, které sleduje termokamera. Pokud někomu zjistí zvýšenou teplotu, ujímá se ho náš personál,“ podotkla Plachá.

U vstupů také vzniklo nové odběrné místo na testování, lidé se musí předem objednat.

Už minulý čtvrtek na brněnském výstavišti zahájil provoz mobilní elektrobus, v němž budou zdravotníci lidem odebírat vzorky k testování na covid-19. Na výstavišti zůstane dva týdny, potom bude cestovat po kraji podle potřeby. Provozní doba je od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin. Odběry probíhají na základě rezervačního systému.