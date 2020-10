Šestnáct let za pokus o vraždu bohatého manžela platí, rozhodl soud

19:06

Krajský soud v Brně potvrdil trest 16 let vězení pro třicetiletého Josefa Koprivu za to, že se pokusil zavraždit bohatého manžela své milenky tak, že ho strčil ze srázu. Muž se ale pádu zachytil pod okrajem srázu a zachránili jej kolemjdoucí. Stejně vysoký trest dostala i čtyřicetiletá Eva Grycová za to, že vraždu svého manžela podle rozhodnutí soudu naplánovala.