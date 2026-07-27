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Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně

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  10:10
Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...

Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v Brně. (24. července 2026) | foto: SZPI

Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...
Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...
Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...
Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...
12 fotografií
Kostry na zemi přímo v kuchyni nebo mrtví hlodavci v dalších částech provozovny nalezli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v thajsko-laoské restauraci Sabaidy poblíž centra Brna. Do čistoty měly prostory velmi daleko a do nápravy musí zůstat uzavřené.

Ze zveřejněných fotografií je zřejmé, že na důkladný úklid provozovatelé asijské restaurace příliš nedali.

Přímo v kuchyni či skladovacích prostorech se rozkládala těla mrtvých hlodavců, jinde na zemi ležely jejich kostry. Myší trus pak objevili inspektoři dokonce v troubě.

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Bobky byly na zemi napříč provozovnou, třeba i na místě, kde má obsluha složené tašky pro rozvoz jídel z restaurace k lidem domů.

Celkově byly podlahy na více místech velmi znečištěné a provozovna nebyla zabezpečená proti tomu, aby se do kuchyně k přípravě pokrmů dostali zmínění hlodavci.

„Kontrolované osobě jsme proto uložili částečný zákaz, který se vztahuje na užívání kuchyně včetně přilehlých prostor, v nichž dochází k manipulaci s potravinami,“ uvedli inspektoři. Jaká pokuta podniku hrozí, SZPI zatím nesdělila.

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Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně

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