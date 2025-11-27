U bytů přidělovaných v režimu oprav na vlastní náklady kontrola ukázala, že odbor opakovaně proplácel nájemníkům investici do rekonstrukce, ačkoliv ji měli platit sami. Opozice se kvůli kauze dvakrát neúspěšně pokusila odvolat starostku Petru Quittovou (Černovičtí Patrioti).
„Radnice v tuto chvíli zvažuje podání trestního oznámení na odpovědné osoby pro podezření z trestného činu překračování pravomoci úřední osoby a neoprávněného nakládání se svěřeným majetkem. Ve vztahu k dodavatelům a nájemníkům bude úřad primárně usilovat o mimosoudní řešení a uzavření dohod o narovnání, aby se vrátily neoprávněně vyplacené částky. Každý případ bude posuzován individuálně s důrazem na to, zda byly práce v jednotlivých bytech skutečně provedeny,“ uvedla městská část na Facebooku.
22. září 2025
Černovice, kde žije přes 8000 lidí, spravují zhruba 1100 městských bytů. Opozice v září upozornila na to, že zakázky na jejich opravy byly často předražené a také účelově dělené, aby na ně nebylo nutné pořádat veřejnou soutěž.
Za další problém považovala nezveřejňování či pozdní zveřejňování smluv v registru. Zjištění vyplynula z interního auditu radnice a analýzy části zakázek, k nimž si opozice vyžádala podklady. Zastupitelé následně odvolali místostarostu Davida Rampulu (KDU-ČSL), který měl bytový odbor na starosti. Skončil i vedoucí odboru Radomír Křemeček. Na starost ho v současnosti má tajemník úřadu, v plánu je vypsat na pozici výběrové řízení.
Třetí pokus o odvolání zřejmě neproběhne
Vedení městské části se hájí tím, že okamžitě přistoupilo k personálním změnám či nápravným opatřením. Kromě jiného schválilo nová pravidla užívání bytů s účinností od 11. listopadu. Quittová novinářům řekla, že nemíní nic zametat pod koberec. „Najali jsme si také advokátní kancelář a pokud nám sdělí, že máme vymáhat škodu, tak to uděláme. Ze situace na bytovém odboru radost nemám, ale za svou prací si stojím,“ konstatovala.
Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části. Místostarostu odvolali
Opozici to nestačilo, na polovinu listopadu prosadila mimořádné zastupitelstvo s cílem starostku odvolat. V tajném hlasování se pro její odvolání vyslovilo osm z 20 zastupitelů. „O odvolání jsme usilovali po druhé a nepředpokládám, že to budeme ještě zkoušet. Vše ale budeme dále sledovat,“ uvedl opoziční zastupitel Ladislav Kotík (Společně pro Černovice).
Kromě nakládání s byty opozice kritizuje i výstavbu pumptracku, u kterého je problematická změna smlouvy o dílo. Podle Quittové není jasné, kdo smlouvu změnil, radnice proto nechá prověřit administrátora zakázky, případně i zhotovitele, uvedla. Budování pumptracku začalo bez projektové dokumentace a povolení. Starostka uvedla, že o jejich potřebnosti neměla informace. Stavba je v současnosti pozastavená a čeká se na vyjádření stavebního úřadu.