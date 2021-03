Vzácné koniklece pohlídají dobrovolníci, neukázněné turisty předají policii

„Do rezervace míří stovky lidí, kteří si vyšlapávají nové stezky a koniklece ničí,“ uvedla Tereza Žižková z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará.



V celém území je několik cest, kudy lidé chodí. Pěšiny postupně erodují, čímž se obnažují ostré kameny a po dešti se vytvářejí louže. Návštěvníci tyto překážky obcházejí a vyšlapávají si nové cesty, nebo rozšiřují ty stávající.

„Počty návštěvníků každým rokem rostou. Jsme rádi, že lidé do přírody chodí, ale má to i své negativní dopady. Zvýšená koncentrace lidí si bohužel vybírá svou daň v podobě zničených cest a poškozených konikleců. Mnohým lidem chybí pokora a ohleduplnost. Dokážou pro jednu fotku pošlapat desítky konikleců, které následně hynou,“ vysvětlila problém Žižková.



Vilém Jurek z Rezekvítku, který má péči na starost, uvedl, že koniklece jsou ve vážném ohrožení. „Pokud se situace nezmění, tak se může stát, že o koniklece, nebo jejich podstatnou část, do pár let přijdeme,“ upozornil.

Podle něj není možné louže zasypat a zpevnit. „Musel by to být totožný materiál přímo z Kamenného vrchu. V opačném případě hrozí úhyn rostlin, protože by došlo ke změně chemismu půdy, na který je tamní vegetace velmi citlivá. Jednalo by se o poškození přírodní rezervace,“ doplnil Jurek.

Cedule nestačí, v pohotovosti je i policie

Ekologové se snaží květy chránit před pošlapáním různými způsoby. V rezervaci jsou v nejcennějších částech dřevěné zábrany, aby lidé mezi koniklece nevstupovali, jsou tam i desítky cedulí, které nabádají návštěvníky k ohleduplnému chování.

„Návštěvníky prosíme zejména o to, aby v rezervaci chodili po cestičkách, nevodili psy, nejezdili na kolech, neodhazovali odpadky. Jsou to sice prosby, ale vše je podloženo zákonem nebo městskou vyhláškou a hrozí pokuta za nedodržení. Také jsme požádali městskou policii o namátkové kontroly,“ oznámilo ekologické sdružení před týdnem na sociálních sítích.



Jenže ani to nestačilo. Proto ekologové sáhli po řešení, které se osvědčilo v minulosti. Kdysi na Kamenném vrchu fungovaly i hlídky složené z dobrovolníků. Ti hlídali rezervaci právě v době kvetení konikleců.

„Tehdy tito dobrovolníci od rána do pozdního odpoledne procházeli rezervaci a upozorňovali neukázněné návštěvníky. Současná situace vyvrcholila do takových problémů, že musíme po více než dvaceti letech tento dohled nad rezervací obnovit,“ posteskla si Žižková.

Rezervaci proto začnou hlídat „průvodci“ z řad brigádníků a studentů, kteří vykonávají v Rezekvítku odbornou praxi. Stejně jako v minulosti budou upozorňovat návštěvníky na porušování pravidel vztahujících se na tuto přírodní rezervaci, ale také zodpovídat dotazy návštěvníků. V případě potřeby budou napojeni na městskou a státní policii a vážnější prohřešky budou řešit s nimi.

„Věříme, že díky průvodcům a jejich osvětě se lidé dozvědí, jak závažný problém koniklecům hrozí, a že tato naše letošní snaha pomůže zabránit ničení nádherné a biologicky významné lokality,“ doufá Jurek.

Kamenný vrch je jednou z mála typických stepních oblastí v zemi, rezervací byl vyhlášen v roce 1978 díky velkému množství konikleců, které tam rostou. Na 12 hektarech jich podle ekologů vykvétá na jaře kolem 50 tisíc.

Koniklece na Kamenném vrchu lákají každoročně davy obdivovatelů: