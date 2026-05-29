Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Autor: ,
  11:44
Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje.

Začátek dálnice D2 u Brna. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dálnice na prvním kilometru kvůli konfliktu stála zhruba od 9:40 do 10:10. Šlo o konflikt řidiče autobusu a kamionu, okolnosti policisté zjišťují.

„Došlo ke konfliktu, při kterém byl zraněn řidič autobusu, zjišťujeme, k čemu a proč tam došlo,“ potvrdil policejní mluvčí David Chaloupka. Autobus jel podle něj prázdný, nezraněný řidič kamionu je cizinec.

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

V místě je dálnice zúžená kvůli přestavbě D1 na tři jízdní pruhy, pravidelně se tam tvoří kolony.

„V péči jsme měli jednoho pacienta, šlo o muže, po ošetření jsme jej s podezřením na těžké zranění převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný

Po 10:10 se začalo jezdit levým jízdním pruhem, v pravém zůstal odstavený nákladní vůz i autobus.

