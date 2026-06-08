Zastupitel Michal Škerle už šel na akci s tím, že na ní může provokovat. Vzal si kšiltovku uskupení TU Brno, za nějž Piráti v Brně kandidují, a rozdával lidem politické letáčky.
To se logicky nelíbilo představitelům městské části Královo Pole, která „sousedské setkání“ pořádala. Místostarosta Jaroslav Folprecht (ODS) vyrazil za Škerlem a žádal jej, ať toho nechá nebo ať odejde.
Na tom se oba shodují. Pro to, co se dělo dál, když Škerle neodešel, už má každý z nich jinou verzi. „Pojď bokem a rozdáme si to,“ zaznělo podle Škerleho údajně od místostarosty.
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Škerle si v tu chvíli myslel, že není daleko k tomu, aby se do sebe skutečně pustili. „On do mě začal strkat, pak mě chytil zezadu za krk. To už zasáhla manželka, která stála v tu chvíli u mě stejně jako naše děti a jeho ruku ze mě dostala pryč,“ přiblížil zastupitel s tím, že místostarosta je mnohem urostlejší a vyšší než on. Zraněný však není a ani s policií incident nijak neřešil.
Folprecht tvrdí, že nic takového se nestalo a že jej pouze žádal, aby odešel. „Nemám pocit, že bychom se jakkoliv pošťuchovali,“ odmítl Škerleho verzi. Tvrdí, že je to jen jeho snaha, jak se zviditelnit.