Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Dvě party Romů se do sebe pustily přímo na ulici. Kvůli lásce

Autor:
  10:03
Dlouhodobé sváry mezi skupinami Romů ve Znojmě vyústily v další konflikt. Přímo na ulici se do sebe chtěly pustit dvě mnohačlenné party. Napjatou situaci plnou nadávek a strkanic museli klidnit strážníci. Chování některých řeší policisté jako výtržnictví.

Konflikt před týdnem vyeskaloval na náměstí Komenského v centru Znojma. „Nejprve došlo ke slovním útokům mezi oběma skupinami a následně hrozilo i fyzické napadení,“ informovali strážníci.

Podle šéfa znojemské městské policie Jiřího Nováka byl důvodem konfliktu milostný vztah mladíka z jedné rodiny s dívkou z druhé. Podle rodinných zvyklostí ale tento vztah nikdo ze starších „nepovolil“, takže si to chtěli vyřídit ručně.

Díky přítomnosti strážníků a asistenta prevence kriminality se však podařilo situaci včas zklidnit.

Potíže s nepřizpůsobivými Romy. Ve Znojmě posilují hlídky a chystají nová opatření

Za jejich práci a včasný zásah jim děkoval i znojemský starosta František Koudela (ODS) a odsoudil chování výtržníků. „Takové chování ve veřejném prostoru nebudeme tolerovat,“ sdělil rázně.

Veškeré videozáznamy i další důkazy předali strážníci policistům, u některých jedinců s podezřením na výtržnictví. Za něj hrozí podmíněné tresty, v nejhorším případě tři roky vězení.

Ve Znojmě to vře kvůli chování nových romských rodin, bojí se i turisté

Podle Koudelovy předchůdkyně v čele města Ivany Solařové (ANO) je problém dlouhodobý a nevyřešila jej radnice pod jejím vedením ani její nástupci. „Klidné soužití s některými spoluobčany je zdá se stále nemožné a strategie romské integrace selhává dlouhodobě,“ prohlásila. Podle ní se problém nevyřešil ani tím, že se odstranily lavičky z parku.

Zamýšlí se nad tím, co by pomohlo, jestli více pravomocí pro strážníky, nebo obsáhlejší program kulturních akcí s romskou tematikou. „Nabízí se určitě další investice do kamerového systému, pokutování problémových jedinců nebo posilování hlídek ve smyslu spolupráce strážníků a státní policie,“ navrhuje. Konkrétní a jednoznačné řešení však nemá.

Loni hýbala Znojmem jiná událost, když mladík najel autem do lidí ze znepřáteleného klanu. Dostal za to podmínku. Problémoví obyvatelé také loni v létě dostali výpověď z nájmu, část se pak odstěhovala na periferii města.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru s spolupředsedou Česko-německého...

Komerční využití bývalé pošty v Brně? Majitel má utrum, narazil také u soudu

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Další vrásky přidělala budova bývalé pošty u hlavního brněnského nádraží jejímu majiteli, společnosti Recollect spadající pod Trinity Bank českého miliardáře Radomíra Lapčíka. Krajský soud v Brně...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie uzavřela okolí, evakuuje lidi

V Brně v ulici Vodařská prasklo rameno jeřábu. (12. května 2026)

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. Policisté upozorňují, že v místě je nutné počítat s...

12. května 2026  10:15

VIDEO: Dvě party Romů se do sebe pustily přímo na ulici. Kvůli lásce

Ve Znojmě se přímo na ulici chtěly porvat dvě party Romů

Dlouhodobé sváry mezi skupinami Romů ve Znojmě vyústily v další konflikt. Přímo na ulici se do sebe chtěly pustit dvě mnohačlenné party. Napjatou situaci plnou nadávek a strkanic museli klidnit...

12. května 2026  10:03

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

12. května 2026  9:15

Šest set hudebníků v industriálních kulisách. Ostravu čeká velkolepý koncert

Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za...

Ostrava se připravuje na kulturní akci, která v regionu nemá obdoby. V industriálních prostorech Trojhalí Karolina se pod taktovkou rakouského dirigenta Christiana Arminga spojí přes 450 sboristů a...

12. května 2026  9:01

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

12. května 2026  6:19

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

12. května 2026

Obhájci stříbra dotáhli čtvrtfinálový obrat. Brňané v sedmém zápase přehráli Děčín

Ryker Cisarik z Basketu Brno se snaží zakončit přes Maksima Šturanoviče z...

Posledním semifinalistou Maxa NBL se stal Basket Brno po vítězství 98:78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze soutěže dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které...

11. května 2026  21:55

Nehoda dvou kamionů a dodávky uzavřela dálnici D2 před Brnem na dvě hodiny

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nehoda dvou nákladních aut a dodávky na dálnici D2 u Blučiny uzavřela před 18:30 na více než dvě hodiny dálnici ve směru na Brno. Při nehodě se zranil jeden člověk, uzavírka potrvá nejméně do 20:15,...

11. května 2026  19:27,  aktualizováno  21:54

Dělají alternativní pohřby, založily festival smrti. Mluvme o umírání i s dětmi, říkají

Premium
Kristýna Šamšulová (vpravo) a Magda Zemánková pomáhají pozůstalým při pořádání...

Poslední rozloučení na oblíbené louce, u ohně a s vanilkovými rohlíčky. I tak může vypadat pohřeb pod vedením Magdy Zemánkové a Kristýny Šamšulové z boskovického spolku Zesnu. Rozhodly se více...

11. května 2026

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Smršť ve westernovém městečku. Prachový ďábel nadělal z přístřešku třísky

Ve Westernovém městečku Boskovice na začátku května 2026 zaznamenali jev zvaný...

Fascinující a zároveň děsivou podívanou zaznamenali ve Westernovém městečku Boskovice, kde se vytvořil meteorologický úkaz zvaný prachový ďábel, který připomíná miniaturní tornádo. Vzdušný vír se...

11. května 2026  16:02

Nebezpečnější než pražské derby. Muž šel v Brně na fotbal, dva dny zůstal uvězněný v lese

Hasiči zachraňovali seniora zaklíněného mezi stromy

Nejen divoký závěr pražského prvoligového derby vystavil o víkendu fotbalové fanoušky nebezpečí. V ještě prekérnější situaci se ocitl senior, který v sobotu vyrazil z brněnské Lesné do sousedních...

11. května 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.