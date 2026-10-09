Senior nakopl hárající fenku. Když se její majitel ozval, mlátil ho vodítkem

Aby senior fenu odehnal, tak do ní kopl. Sedmasedmdesátiletý majitel fenky se proti tomu ohradil, jenže netušil, jakou reakci to vyvolá.
„Mladšího muže jeho nesouhlas prý rozčílil natolik, že údajně majitele feny zničehonic opakovaně udeřil kovovou částí samonavíjecího vodítka do hlavy,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
Muž svou agresivitu podle výpovědi napadeného dále stupňoval, porazil jej na zem a dál mlátil. „Sedmasedmdesátiletý muž měl krvácející zranění na hlavě i v obličeji. Poraněné měl i dlaně,“ přiblížila mluvčí.
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Když si chtěl zavolat pomoc mobilem, agresivní senior se mu jej pokusil vzít, nakonec přístroj spadl na zem a rozbil se. Konfliktu si však všimli i lidé z okolí a zavolali na tísňovou linku městské policie.
Ti po příjezdu na místo poskytli zraněnému muži první pomoc a zároveň si ověřili, že je díky svědkům na cestě i záchranka. „Zdravotníci pak muže po vyšetření převezli do nemocnice,“ sdělila Skřivánková.
Strážníci se ihned poté vydali hledat agresora. Brzy jej vypátrali, dokonce v ruce v držel mobil napadeného. „Třiasedmdesátiletý muž se však odmítl k události vyjádřit a tvrdil, že si nic nepamatuje. Přesto se stal podezřelým ze spáchání trestného činu a strážníci ho předali státním policistům,“ dodala mluvčí.