Posílit moc europarlamentu je nebezpečné, prohlásil Tošenovský

Na konferenci diskutoval europoslanec za ODS Evžen Tošenovský, kandidát občanských demokratů z Brna do europarlamentu Ondřej Krutílek, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, hlavní ekonom DRFG Martin Slaný, jednatel společnosti NenoVision Jan Neuman a ředitelka firmy Hofmann Wizard.

Hovořili o tom, co České republice a jižní Moravě patnáct let českého členství v Evropské unii dalo a kam se naše země díky tomu posunula. Všichni se shodli, že to byl správný krok.

„Byl to pro mě signál utržení z ruského vlivu, byl to faktický vstup na Západ,“ řekl Tošenovský.

Radek Špicar zase uvítal, že místo 27 různých trhů a 27 různých regulací a směrnic je jen jedna. Díky evropským dotacím se také v Česku podle něj hodně investovalo, jinak by na to nebyly peníze.



Shoda však panovala i na tom, že Česko nebylo v minulosti v Evropské unii příliš slyšet a mění se to až v poslední době. Čeští zástupci v evropských institucích by podle řečníků tímto směrem měli dále jít a dál se více snažit prosazovat vlastní návrhy v evropské legislativě.

Podle Tošenovského by však změna týkající se pravomocí europoslanců mohla dopadnout pro Evropskou unii špatně. Narážel tak na fakt, že zákony může navrhovat jen komise.

„Evropský parlament je obrovské těleso 750 lidí od levého extrému do pravého. Kdyby toto zdivočelé stádo, říkám to schválně takto hrubě, dostalo možnost legislativní iniciativy s heslem, že oni jsou ti přímo demokraticky volení, můžou z toho vypadávat strašidelné věci,“ upozornil Tošenovský.

Reagoval tím i na slova viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara, který narážel na problém, že je europarlament občas vnímán jako poloviční, který odmává, co dostane od Evropské komise.

Špicar by byl rád, kdyby se pravomoci nadnárodních orgánů, ať už Evropského parlamentu nebo Evropské komise, dál posilovaly. „Vrátit moc na úroveň národních států není v našem národním zájmu, naopak přenášet ji na nadnárodní instituce,“ řekl.

Tvrdí totiž, že ty jsou dnes v područí velkých evropských států. Sice podle něj zmizely z Evropy celní bariéry, nicméně se naopak důmyslně vytváří jiné. „Stále jsou zde vidět protekcionářské tendence,“ doplnil Špicar. Na ně pak doplácí Česká republika jako velmi proexportně založená ekonomika, kdy podíl vývozu na evropský trh stále roste a dnes dosahuje 84 procent.

Za Jihomoravský kraj se konference účastnil hejtman Bohumil Šimek (ANO). Pod jeho vedením teď kraj připravuje obří tendr na nákup vlaků za osm miliard korun. Z více než 80 procent mají tento záměr financovat dotace z Evropské unie.

„Prioritou bude i pro další programovací období pro jižní Moravu doprava. Jsme sice krásný kraj, ale nikdo se k nám nedostane,“ narážel hejtman na stále neexistující dálniční spojení s Vídní nebo dálnici D43.