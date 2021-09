Tramvaje se v Brně vracejí na původní trasy, zůstane netypická sedmička

Až se studenti Mendelovy univerzity v pondělí vrátí do školy, nebudou muset už jet náhradními spoji kvůli rozsáhlé rekonstrukci Lesnické ulice za 204 milionů korun trvající od začátku letošního roku.

Tramvajová linka číslo 9, která vede od hlavního nádraží k univerzitě, se totiž vrátí na původní trasu do této ulice. Koleje a zastávky už jsou hotové, a tak je možné zhruba s dvoutýdenním předstihem obnovit provoz.

„Zastávky Tomanova a Zemědělská jsou nově bezbariérové a vybavené elektronickými panely,“ vysvětlil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

V ulici se ale bude i tak nadále pracovat.



„V současné době je dokončena rekonstrukce kanalizace i vodovodu, probíhají práce na povrchu vozovky, po kterých bude následovat výsadba zeleně. Veškeré úpravy budou dokončeny v druhé polovině listopadu,“ přiblížil generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Kromě nich se v pondělí 20. září na své původní trasy po čtyřech měsících vrátí také linky šest a osm a cestující svezou až na konečnou do Starého Lískovce.

Kvůli výstavbě trati k Univerzitnímu kampusu, která by měla být hotová na konci příštího roku, končila linka 6 už u Ústředního Hřbitova. Odkloněná na tuto trať byla i osmička a náhradní dopravu do Bohunic a Starého Lískovce zajišťovaly autobusy linek x6 a x8. Od září pak začaly tramvaje zajíždět do smyčky Švermova, jak tomu bylo už na jaře.

Sedmička spojí Lesnou s nádražím

Právě kvůli letní výluce zajišťovala během léta náhradní dopravu v obou směrech za osmičku od nádraží k zastávce Vsetínská tramvaj s číslem 7, což je na Brno poslední roky netypické označení. Linka s tímto číslem byla totiž zrušena v roce 2012.

Ale tentokrát tato linka s koncem výluky z ulic Brna nezmizí. Sedmička totiž vyjede na trasu Lesná – Malinovského náměstí – Švermova a poskytne tak náhradu za linku 11 v oblasti Lesné a Černých Polí a linku 10 v oblasti Starého Lískovce, jejichž trasy jsou už delší dobu změněny kvůli výluce linky 1 do Bystrce v souvislosti s rozšiřováním Žabovřeské.