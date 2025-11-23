ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS). Místostarostka a poslankyně hnutí ANO Lenka Dražilová označila jeho rozhodnutí o konci koalice za sobecké, protože místo potřeb občanů města zvolil ochranu vlastních zájmů.
Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva) podepisovali koaliční smlouvu společně s dalšími dvěma menšími partnery. | foto: Město Blansko

„Kvůli sporům s hnutím ANO by nebylo možné dotáhnout projekty, které jsme lidem slíbili. Proto vypovídáme koaliční smlouvu,“ uvedl Jiří Crha. Doplnil, že nejprve musel svolat mimořádné zastupitelstvo. Poté se podle něj ukázalo, že prostřednictvím zavádějících informací podněcuje ANO opozici proti vlastním koaličním partnerům. A nakonec podle něj nepodpořilo ani rozpočet.

„To není spolupráce. Proto jsme se rozhodli vypovědět hnutí ANO koaliční smlouvu. Tím končí současná blanenská koalice. Formálně vypovězení musí potvrdit místní ODS ve středu. Obratem zahájíme jednání o budoucím vedení města,“ uvedl Crha.

Podle Lenky Dražilové oznámil vypovězení koaliční smlouvy bez předchozího varování. „Rozhodnutí následovalo poté, co radní z ODS odmítli podpořit rozpočet, který předtím prošel vedením města,“ řekla.

Za největší problém u rozpočtu považuje netransparentní navýšení peněz pro nemocnici, které Crha do rozpočtu vložil neobvyklým způsobem, bez jakéhokoliv vysvětlení radním. „Navíc jde o oblast, kde hrozí střet zájmů — ředitelka nemocnice je jeho dlouholetou partnerkou. Je nepřijatelné, aby starosta takto manipuloval s rozpočtem, aniž by radním jasně vysvětlil, proč chce nemocnici přidat další prostředky. Pokud má být rozpočet navýšen, má to jít z prostředků nemocnice, ne města,“ poznamenala Dražilová.

Vydrží koalice ODS a ANO? Rok před obecními volbami stoupá napětí nejen v Brně

Doplnila, že radní za ODS zároveň zablokovali i dokončení rekonstrukce bývalé školky Sladkovského, kde byl v plánu ve druhém patře vznik rodinného centra. „Hnutí ANO rozhodnutí starosty Crhy respektuje. Považuji ho ale za sobecké – místo potřeb občanů Blanska zvolil ochranu vlastních zájmů,“ prohlásila místostarostka.

Její vyjádření podle Crhy ukazuje, že spolupráce ve vedení města už nebyla možná. „Není pravda, že vypovězení koaliční smlouvy souviselo s jednáním o rozpočtu. Veřejně jsem neshody popsal ještě předtím, než rada města poprvé o rozpočtu jednala, a to poté, co jsme zjistili, že hnutí ANO poskytovalo opozici zavádějící informace, aby nás konfrontovala. Takové jednání už neumožňovalo standardní spolupráci,“ zdůraznil Crha.

Neodpovídá pravdě podle něj ani to, že rozpočet nebyl schválen. „Návrh rozpočtu byl řádně předložen radě města a byl schválen bez hlasů ANO poměrem čtyři ku třem. Nyní bude řádně předložen zastupitelstvu,“ dodal starosta.

Konec koalice ANO s ODS i v Brně?

Neshody mezi ním a Dražilovou panují dlouhodobě. Místostarostka je věrnou kolegyní krajské šéfky ANO Aleny Schillerové, která už půl roku tlačí na brněnské zastupitele hnutí, aby opustili vládnoucí koalici na magistrátu. Tvrdí, že tamní politici z ODS byli úzce propojeni se strůjcem bitcoinové aféry a pro hnutí je pokračování koalice reputačním rizikem.

Schillerová těžce nesla i spolupráci ANO s ODS na blanenské radnici. Obhajovala ji tím, že šlo o sňatek z rozumu, protože jiná cesta než s ODS nebyla možná. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu měla koalice ANO, ODS, Volby pro Blansko a ČSSD 14 mandátů.

Crha je momentálně pověřený řízením krajské ODS poté, co na funkci rezignoval bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. V pondělí si budou občanští demokraté na krajském sněmu volit řádného předsedu, na nějž kandiduje právě Crha, který je zároveň náměstkem hejtmana pro dopravu. Podle dřívějšího vyjádření Dražilové jeho současné kroky v Blansku souvisí s pondělní volbou.

ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

