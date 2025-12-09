Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

Resort v létě upozornil na to, že všechny podobné fondy založené kraji, městy a obcemi po roce 2001 jsou v rozporu se zákonem. Zástupci města i hejtmanství však několik měsíců odmítali na zrušení přistoupit a hledali cestu, jak filmaře dále podporovat.
Fond totiž představoval nejenom nástroj k propagaci regionu, ale přinášel také nová pracovní místa a podporoval místní ekonomiku. Ačkoliv řešení pro příští rok se jim podařilo nalézt právě v dotacích, peníze, které chtěl štábům a produkcím poskytnout v tomto roce, nakonec nevyplatí.
„Kvůli nejisté situaci a nutnosti zrušení musel fond výzvu na výrobu filmů pozastavit a výzvu na tvorbu podcastů a scénářů ani nestihl vypsat. Kvůli tomu budou na jižní Moravě natáčet příští rok pouze ti filmaři, kteří už s tím počítali nezávisle na podpoře fondu. Ostatní budou kvůli nižším nákladům natáčet v Praze a ve středních Čechách,“ zmínila Ivana Košuličová ze správní rady fondu.
4. dubna 2025
Ani dotace, na které kraj a město vyčlenily osm milionů korun, nejsou finálním řešením. Lepší možnost však podle nich v současné době neexistuje. „Pro rok 2027 zvažujeme založení vhodného společného subjektu, který by navázal na činnost Jihomoravského filmového nadačního fondu. Chceme nadále podporovat audiovizi, a to stejnou měrou, jako tomu bylo doposud,“ uvedly samosprávy v prohlášení.
Fondy jsou rychlejší a jednodušší
To však dotace, ale ani dary, peněžní fondy či sdružené prostředky, které ministerstvo navrhovalo jako další možnosti, neumožňují. Již dříve na to upozorňovala Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí, který se proti nařízení ministerstva taktéž postavil negativně.
Podle ní neumožňují přijímat peníze od více samospráv, v tomto případě Brna a Jihomoravského kraje, a dále je přerozdělovat. „Zároveň nelze příspěvky převést do dalšího účetního roku, což je u audiovizuálních děl, která vznikají více let, naprosto klíčové,“ poukázala.
Vladyková vyzdvihla i rychlost a jednoduchou administrativu fondů. „Mají stabilní strukturu správy, zapojení odborníků a přirozený kontakt s komunitami, které podporují. Dotace nebo dary mají obvykle složitější proces schvalování, vyšší administrativní zátěž a méně prostoru pro dlouhodobé strategické směřování podpory,“ vyjmenovala nedostatky.
Bývalá mluvčí ministerstva financí Anna Vasko však podotkla, že fondy nejsou transparentní. „Neumožňují žádnou možnost veřejné kontroly, jak vyžaduje zákon. Role zastupitelstva či rady je zde nulová. Kvůli klientelismu nebo PR dárkům je navíc i potenciálně zneužitelná,“ zdůvodnila rozhodnutí pro jejich zrušení.
2. srpna 2021