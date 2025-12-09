Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

Karolína Kučerová
  16:45
Filmaři už nemusí být v nejistotě. Jihomoravský kraj společně s Brnem podpoří natáčení snímků v regionu i příští rok. Už však formou dotací, nikoliv skrz filmový nadační fond, který fungoval posledních sedm let. Na úterním zasedání ho totiž brněnští radní na příkaz ministerstva financí oficiálně zrušili.
V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i...

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i (zleva) Simona Kollárová a Tereza Ramba. (duben 2025) | foto: ČTK

Martha Issová a Václav Neužil jako manželé Zátopkovi při natáčení filmu Zátopek
Bývalá brněnská káznice na Cejlu se na čtyři dny proměnila v sídlo filmařů,...
Václav Neužil v roli Emila Zátopka. Na stadionu za Lužánkami napodobili filmaři...
Poslední úpravy těsně před spuštěním kamer
30 fotografií

Resort v létě upozornil na to, že všechny podobné fondy založené kraji, městy a obcemi po roce 2001 jsou v rozporu se zákonem. Zástupci města i hejtmanství však několik měsíců odmítali na zrušení přistoupit a hledali cestu, jak filmaře dále podporovat.

Na jižní Moravu se sjíždějí filmaři. Mimo jiné i režisér Mostu

Fond totiž představoval nejenom nástroj k propagaci regionu, ale přinášel také nová pracovní místa a podporoval místní ekonomiku. Ačkoliv řešení pro příští rok se jim podařilo nalézt právě v dotacích, peníze, které chtěl štábům a produkcím poskytnout v tomto roce, nakonec nevyplatí.

„Kvůli nejisté situaci a nutnosti zrušení musel fond výzvu na výrobu filmů pozastavit a výzvu na tvorbu podcastů a scénářů ani nestihl vypsat. Kvůli tomu budou na jižní Moravě natáčet příští rok pouze ti filmaři, kteří už s tím počítali nezávisle na podpoře fondu. Ostatní budou kvůli nižším nákladům natáčet v Praze a ve středních Čechách,“ zmínila Ivana Košuličová ze správní rady fondu.

4. dubna 2025

Ani dotace, na které kraj a město vyčlenily osm milionů korun, nejsou finálním řešením. Lepší možnost však podle nich v současné době neexistuje. „Pro rok 2027 zvažujeme založení vhodného společného subjektu, který by navázal na činnost Jihomoravského filmového nadačního fondu. Chceme nadále podporovat audiovizi, a to stejnou měrou, jako tomu bylo doposud,“ uvedly samosprávy v prohlášení.

Fondy jsou rychlejší a jednodušší

To však dotace, ale ani dary, peněžní fondy či sdružené prostředky, které ministerstvo navrhovalo jako další možnosti, neumožňují. Již dříve na to upozorňovala Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí, který se proti nařízení ministerstva taktéž postavil negativně.

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i (zleva) Simona Kollárová a Tereza Ramba. (duben 2025)
Martha Issová a Václav Neužil jako manželé Zátopkovi při natáčení filmu Zátopek
Bývalá brněnská káznice na Cejlu se na čtyři dny proměnila v sídlo filmařů, kteří zde točili scény pro film Nabarvené ptáče.
Václav Neužil v roli Emila Zátopka. Na stadionu za Lužánkami napodobili filmaři atmosféru, jakou měl skutečný Zátopek v Londýně na olympiádě v roce 1948.
30 fotografií

Podle ní neumožňují přijímat peníze od více samospráv, v tomto případě Brna a Jihomoravského kraje, a dále je přerozdělovat. „Zároveň nelze příspěvky převést do dalšího účetního roku, což je u audiovizuálních děl, která vznikají více let, naprosto klíčové,“ poukázala.

VIDEO: Filmaři přeměnili zchátralé Lužánky na tři olympijské stadiony

Vladyková vyzdvihla i rychlost a jednoduchou administrativu fondů. „Mají stabilní strukturu správy, zapojení odborníků a přirozený kontakt s komunitami, které podporují. Dotace nebo dary mají obvykle složitější proces schvalování, vyšší administrativní zátěž a méně prostoru pro dlouhodobé strategické směřování podpory,“ vyjmenovala nedostatky.

Bývalá mluvčí ministerstva financí Anna Vasko však podotkla, že fondy nejsou transparentní. „Neumožňují žádnou možnost veřejné kontroly, jak vyžaduje zákon. Role zastupitelstva či rady je zde nulová. Kvůli klientelismu nebo PR dárkům je navíc i potenciálně zneužitelná,“ zdůvodnila rozhodnutí pro jejich zrušení.

2. srpna 2021
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i...

Filmaři už nemusí být v nejistotě. Jihomoravský kraj společně s Brnem podpoří natáčení snímků v regionu i příští rok. Už však formou dotací, nikoliv skrz filmový nadační fond, který fungoval...

9. prosince 2025  16:45

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Chtějí nás vyloučit, i když sami vládnou s ODS. Rebelům z ANO vadí dvojí metr

Náměstek brněnské primátorky René Černý a náměstkyně Karin Podivinská, kteří...

Místo vysvětlování na koberečku brněnští rebelové z ANO pouze poslali svého zástupce se vzkazem. S osobní účastí na pondělním krajském předsednictvu hnutí se deset zastupitelů, kteří neuposlechli...

9. prosince 2025  13:45,  aktualizováno  14:55

Expolitik ANO z kauzy Stoka nutně nemusí za mříže, Švachulovi nahrávají okolnosti

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Sedm let a osm měsíců vězení. Takový trest si u soudu vyjednal hlavní obžalovaný v brněnské korupční kauze Stoka expolitik ANO Jiří Švachula, který přiznal, že manipuloval se stavebními zakázkami a...

9. prosince 2025  13:15

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024.

Vánoční veselí započalo v Brně už 14. listopadu a potrvá do 31. prosince. V celkem šesti lokalitách je umístěno asi 240 stánků, vyhlídkové kolo, ledové kluziště, světelná stezka nebo dětská vesnička....

9. prosince 2025  11:35

V Brně se vrátí tramvaje do ulice kolem porodnice, zastávky budou bezbariérové

Necelé dva týdny zbývají do otevření Údolní ulice v centru Brna, která vede...

Poslední týdny zbývají do otevření Údolní ulice v centru Brna, která vede kolem brněnské porodnice na Obilním trhu. Od loňského září k ní mají lidé obtížný přístup stejně jako ti, kteří v uzavřeném...

9. prosince 2025  11:16

Poslední dohody o vině v kauze Stoka. Uzavřel ji podnikatel i jeho firma

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně v úterý uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun a jeho firmě 200 tisíc. Schválil jejich dohody o vině a trestu, kterou uzavřeli se...

9. prosince 2025  8:44,  aktualizováno  9:19

Most přes dálnici rozežírá rez. Opravu oddaluje spor o určení vlastníka

Most přes dálnici D2 u Podivína na Břeclavsku je ve špatném stavu, pevnost jeho...

Zhruba v polovině zohýbaného zábradlí povlává fialový fáborek, a ačkoliv pruh látky drží jen jednoduchý uzel, je k zábradlí přichycen pevněji než některé jeho vlastní části. Takto teď vypadá most nad...

9. prosince 2025  6:36

Advantage Consulting, s.r.o.
ŠIKULA KE STROJŮM I ABSOLVENT (OD 35.000)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
nabízený plat: 35 000 - 43 000 Kč

Dalších 30 744 volných pozic

OBRAZEM: Akce, nazdobené copy i český gólový rituál. Brno hostí světové florbalistky

Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o...

Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o víkendu rozběhlo mistrovství světa florbalistek, v němž Češky patří mezi favoritky. A o dramatické okamžiky nebyla nouze.

8. prosince 2025  16:20

Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala

Zloděj měl u sebe miliony korun schované pouze v igelitové tašce.

O své životní úspory málem přišel senior, který v Břeclavi ztratil tašku napěchovanou hotovostí před jednou z prodejen ve městě. Měl však štěstí, že zavazadlo s téměř milionem korun našla poctivá...

8. prosince 2025  14:13,  aktualizováno  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.