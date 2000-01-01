náhledy
Po středeční vernisáži odstartovala v oceňované brněnské Fait Gallery poslední výstava pod patronátem miliardáře Igora Faita nazvaná Výběr ze sbírky Fait Gallery II. Představuje díla, která zobrazují lidskou figuru a tělesnost. Příští rok chce podnikatel otevřít komornější prostor pro umění v Praze.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnský miliardář Igor Fait provozoval galerii u nákupního centra Vaňkovka posledních zhruba deset let.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
O další provoz v takto rozlehlých prostorách už nestál. Podle jeho dcery Elizabety Faitové, která má galerii na starost, byl ztrátový.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Stejně jako otec však upozornila, že Fait Gallery nekončí, jen pozmění svůj koncept.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nová koncepce nepočítá s takovým záběrem na širokou veřejnost. Směřuje do menších prostor a cílit chce na sběratele, tedy aby se galerie dokázala sama uživit.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Prodejní výstava je i ta poslední ve Fait Gallery, která nese název Výběr ze sbírky Fait Gallery II. Svým očíslováním navazuje na předchozí expozici z podzimu minulého roku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zatímco první podzimní část se věnovala hlavně geometrické abstrakci, tato druhá čerpá inspiraci z reality. Většina děl se tak věnuje lidskému tělu a figuraci.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kromě obrazů jsou ve Fait Gallery až do 2. května 2026 k vidění i sochy a další druhy instalace.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Igor Fait při představení poslední výstavy zrekapituloval, že za desetiletou existenci v těchto prostorách uspořádala jeho galerie 66 pozitivně hodnocených expozic.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Myslím, že proběhla neuvěřitelná umělecká osvěta a podnítila spoustu lidí, aby se o umění zajímali,“ řekl Fait.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V tuto chvíli hledá Fait nové prostory pro provoz galerie v Praze, kde by měla otevřít v příštím roce.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnský patriot však nechce zanevřít ani na své město, kde vlastní fotbalový klub a má i další záměry. Pro novou galerii v Brně chce však vybudovat zcela novou a architektonicky hodnotnou budovu. To však nebude dříve než za pět let.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA