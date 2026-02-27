|
OBRAZEM: Fait Gallery se v Brně loučí poslední výstavou, za rok otevře v Praze
Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše
Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....
Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země
Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...
Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči
Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...
Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky
Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...
Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění
Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...
Pouličníci Brna. Helcelet okouzlil Boženu Němcovou, pro něj byla „jadrnou zvěřinou“
Krásná tichá ulička v brněnské Masarykově čtvrti nese jméno po novináři, přírodovědci a poslanci Říšské rady a Moravského zemského sněmu Janu Evangelistovi Helceletovi. Dnes se o něm obecně ví hlavně...
Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty
V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.
Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí
Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...
Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek
Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...
VIDEO: U Pálavy vznikl speciální ústav. Léčivá voda je kilometr a půl hluboko
Zhruba dva roky zabrala dělníkům výstavba léčebně rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách na Brněnsku. Dokončené sanatorium si od zhotovitele převzalo tento týden hejtmanství a rovnou jej předalo...
Výstřihy a tepláky mají žáci opět povolené. Škola musela zákaz zrušit
Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání svých žáků. Ve školním řádu jim už nezakazuje nosit tepláky nebo třeba oblečení s velkým výstřihem či...
OBRAZEM: Fait Gallery se v Brně loučí poslední výstavou, za rok otevře v Praze
Po středeční vernisáži odstartovala v oceňované brněnské Fait Gallery poslední výstava pod patronátem miliardáře Igora Faita nazvaná Výběr ze sbírky Fait Gallery II. Představuje díla, která zobrazují...
Srdce pozlobilo basketbalového šampiona na kole. Okáčovi pomohly chytré hodinky
Jeho srdce zvládalo vypjaté klubové i reprezentační bitvy. S Brnem získal tři československé tituly, další přidal později s Opavou, z mistrovství Evropy má stříbro. Nakonec ho ale začalo zlobit při...
Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku
Basketbalistky KP Brno porazily v domácí dohrávce 3. kola ligové nadstavby DSK Basketball Brandýs 69:48 a posunuly se na třetí místo v tabulce.
Nevěřil jsem tomu, ale metro v Brně stavět můžeme. Město sedí na blátě, líčí architekt
Přesun nádraží už nedává smysl, nová náplavka je velké plus a Staré Brno zůstává otloukánkem. Tak vidí „své“ město brněnský architekt Michal Palaščák. „Město netvoří jen krásné domy, ale především...
Bulvár široký 50 metrů. V Brně začala stavba spojnice z centra na nové nádraží
Moderní pulzující ulice lemovaná stromy, živý prostor s obchody a službami, dostatek místa pro chodce, cyklisty i řidiče. Tak má vypadat zcela nový Bulvár, který propojí historické centrum Brna s...