OBRAZEM: Fait Gallery se v Brně loučí poslední výstavou, za rok otevře v Praze

Autor:
  9:43
Po středeční vernisáži odstartovala v oceňované brněnské Fait Gallery poslední výstava pod patronátem miliardáře Igora Faita nazvaná Výběr ze sbírky Fait Gallery II. Představuje díla, která zobrazují lidskou figuru a tělesnost. Příští rok chce podnikatel otevřít komornější prostor pro umění v Praze.
Poslední výstava ve Fait Gallery v Brně. Miliardář Igor Fait ve Fait Gallery v Brně.

