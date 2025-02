V Brně zahájili stavbu koncertního sálu, kvůli akustice zapojí i 3D tiskárnu

Od konce loňského léta, kdy Brno podepsalo smlouvu se sdružením stavebních firem, už se podařilo odstranit bývalou trafostanici sousedního hotelu International a připravit další část plochy směrem k hotelu, kam bude sál zasahovat. „Vznikne tady důstojný vstup do nového sálu,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Tato plocha byla řadu let zablokovaná kvůli absenci dohody mezi hotelem a městem na směnách potřebných parcel. Nakonec se povedlo proces dovést ke zdárnému konci stejně jako odstranit další překážky včetně těch posledních, kdy zakázku za více než 2,5 miliardy korun posuzoval antimonopolní úřad. Do sporu se vložil dokonce i soud.

Práce tak nakonec mohou začít, respektive navázat na ty, které se pozastavily po dokončení podzemních garáží před osmi lety. Ty jsou dodnes zavřené.

„Sousední Besední dům je také úctyhodná budova, ale brněnské filharmonii nestačí, protože uvnitř nemůže hrát v plném složení,“ připomněl při slavnostním aktu předseda vlády Petr Fiala, který v Brně společně s dalšími politiky a zástupci dotčených institucí slavnostně poklepal na základní kámen.

Podle ředitelky Filharmonie Brno Marie Kučerové bude nový sál pro posluchače znamenat, že zažijí komfort známý ze zahraničí. „Z každého místa bude stejně dobře vidět a slyšet,“ poznamenala.

Stavbu přeruší archeologové

Stavební ruch za plotem mezi ulicí Veselou a Besední v historickém centru Brna bude probíhat i v dalších týdnech, žádné velké změny ale kolemjdoucí jen tak neuvidí.

Jak prozradil generální ředitel stavební společnosti OHLA ŽS Roman Kocúrek, po dokončení přípravných prací se na stavbu dostanou archeologové, kteří tu stráví několik měsíců. „Počítáme s tím, že tu budou do podzimu, dokdy z naší strany práce přerušíme,“ přiblížil.

Podle opozičního zastupitele Matěje Hollana (Žít Brno) se vše odehrává dle jasně stanoveného postupu a řeší se s důrazem na pečlivost, zejména co se týče akustiky. „Je to něco, co bude fungovat desítky let,“ zdůraznil.

Kocúrek zmínil, že některé části se kvůli splnění požadavků na akustiku vyrobí na 3D tiskárně. „Každá má specifický tvar a design,“ vysvětlil. Jinde se pak využije exotické dřevo, které je odolnější proti případnému požáru.

Kromě Brna se aktuálně staví koncertní sál také v Ostravě, práce tu začaly v minulém roce. Nyní se dokončuje první fáze stavby, během jara začne budova růst výšky. Dokončení je v plánu podobně jako v Brně v roce 2027 či 2028.

„Praha pak jde za cílem vybudovat Vltavskou filharmonii. Řekl bych pozdě, ale přece. Aktuálně se projektuje,“ oznámil ministr kultury Martin Baxa (ODS).