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Své největší hity i výrazný chraplavý hlas, který ji proslavil po celém světě, přivezla do Brna americká zpěvačka Anastacia. Ve čtvrtek vystoupila ve Starez Aréně Vodova, kterou prakticky vyprodala. Na koncert dorazilo přes tři tisíce fanoušků, podle pořadatelů se akce nesla ve skvělé atmosféře.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„V závěru koncertu diváci stáli a tancovali, i když tam tentokrát byla pouze místa na sezení. Byla to úžasná show,“ uvedl mluvčí pořadatelské společnosti Live Nation Ondřej Pojzl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Hala v brněnském Králově Poli se rozezněla písněmi, které provázejí fanoušky už více než čtvrtstoletí. Mezi největší hity, které zazněly, patřily I’m Outta Love, Left Outside Alone a Paid My Dues.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vystoupení americké popové divy bylo pro brněnské hudební fanoušky jedním z vrcholů letošního roku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Své nejslavnější písně Anastacia rozdělila na začátek a na konec brněnského koncertu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Silným momentem závěru koncertu bylo zapojení publika. „Fanoušci zpěvačce na konci zazpívali část jedné z jejích slavných písní,“ zmínil Pojzl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Fanoušci si koncert vskutku náležitě užívali,“ dosvědčil fotograf iDNES.cz, který byl na místě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
K poznávacím znamením americké zpěvačky, jejíž tvorba propojuje pop, rock a soul, patří výrazný hlas a energický projev. Hudební nadšenci se o tom v Brně přesvědčili na vlastní oči.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnská zastávka popové divy byla součástí turné #NTK Tour 2026. To navazuje na oslavy 25. výročí jejího debutového alba Not That Kind, které jí otevřelo cestu k mezinárodnímu úspěchu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kromě titulní skladby se zpěvačka proslavila také písněmi Paid My Dues nebo Sick and Tired.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Její kariéra odstartovala na konci 90. let. Během následujících let se stala jednou z výrazných popových osobností přelomu tisíciletí a prodala po celém světě miliony desek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnská zastávka jejího výročního turné připomněla hity, které ji proslavily, a ukázala, že její písně mají u publika stále silnou odezvu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Do Brna dorazila z koncertu ve Varšavě. Jejími nejbližšími zastávkami na turné jsou v pátek Berlín, v neděli Brusel a v pondělí Paříž.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Loni v březnu americká stálice vyprodala pražskou halu O2 universum. Brněnskou zastávkou na tuto povedenou akci navázala.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA