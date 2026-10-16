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Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
KVÍZ: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte
Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl...
Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté
Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění...
Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice
Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do...
Volební exitpoll z Brna: Lidovci a ANO se perou o vítězství, ODS propadla
Nakročeno k vítězství v Brně má koalice Lidovců a Starostů se ziskem 24 až 30 procent hlasů. Těsně za ní je hnutí ANO. Až třetí je dnes nejsilnější blok ODS a TOP 09, který by měl získat 10 až 15...
Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety
Sedm let – a jako by to bylo včera. Hokejový poctivec a pracant Tomáš Vondráček je zpátky v Kometě a po vítězné obnovené premiéře v Kladně hlásil: „Děkovačka pořád stejná na ledě i v kabině, to hned...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt
Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...
První lidovec nastoupil do čela Brna už po revoluci. Vydržel pouze čtyři hodiny
Poprvé v historii bude mít Brno lidoveckého primátora. Alespoň tak se mluví o Jakubu Hruškovi, který v čele koalice KDU-ČSL a STAN uspěl v komunálních volbách a právě sestavuje širokou vládu nad...
Potíž pro koalici v Hodoníně. Nejtěsnější většinu zajišťuje hospitalizovaný starosta
Staronová koalice se po volbách rýsuje v Hodoníně, byť se tentokrát musí vypořádat se zásadní komplikací. Vítězné hnutí PRO Hodonín, které je v čele města od roku 2018, oznámilo dohodu o pokračující...
Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal
V posledních dnech kolem něj bylo pořádně živo. Nejistotu a táhlé spekulace však utnul podpisem nové smlouvy, která ho má v Kometě udržet až do roku 2030. Nabídek měl ale hokejový útočník Kristián...
Po kolapsu dopravy v Brně upraví značení i semafory. MHD dostane vlastní pruh
Špatnou dopravní situaci, kterou tento týden v Brně zapříčinila uzavírka Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, by mohla od pondělí vylepšit úprava dopravního značení. Policisté ji projednali s...
Otevřít jeden tubus nejde, potřebujeme 40 dnů. Šéf firmy o zavřených tunelech v Brně
Zatímco v okolních ulicích řidiči trpí v kolonách kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu na jihozápadě Brna, uvnitř tubusů od pondělí nepřetržitě pracují odborníci z technologické společnosti Eltodo....
Šéf Svazu obcí Lukl přes 20 let vládl Kyjovu, i přes výhru teď míří do opozice
Jedenadvacet let stál v čele jihomoravského Kyjova předseda Svazu měst a obcí České republiky a někdejší ministr v Rusnokově vládě František Lukl. Po celou dobu byl spojený s místním sdružením...
Státní zástupkyně obžalovala soudce Kafku z podvodu za 32 milionů korun
Žalobkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě podala obžalobu na bývalého soudce Krajského soudu v Brně Romana Kafku, kterého policie obvinila z podvodu na desítkách lidí. Podle obžaloby se...
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OBRAZEM: Anastacia rozproudila Brno. Fanoušci tančili i na místech k sezení
Své největší hity i výrazný chraplavý hlas, který ji proslavil po celém světě, přivezla do Brna americká zpěvačka Anastacia. Ve čtvrtek vystoupila ve Starez Aréně Vodova, kterou prakticky vyprodala....
Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu
Vznikající nová široká koalice v Brně, o které jedná blok Lidovci a Starostové, ODS a TOP 09, Zelení, Piráti a Fakt Brno a lokální uskupení Za Lužánky dokončilo jednání o programu. Do konce příštího...