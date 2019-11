Věrní režimu řídili Brno a jeho hlavní instituce až do samotného konce

Další vlivní lidé v kraji před sametovou revolucí JUSTICE Mezi „nomenklaturní“ kádry, které musela posvětit komunistická strana, patřil na jižní Moravě například také krajský prokurátor Zdeněk Staněk nebo šéf krajského soudu Michal Potičný. V čele brněnského městského soudu stála žena – Eva Jungmannová. Po revoluci většinou odešli a stali se z nich advokáti. Podle předsedy trestního senátu Krajského soudu v Brně Vladimíra Čecha, který tenkrát působil na městském soudě, ale nepanovala v té době ve městě příliš tvrdá normalizace. „Šéfové museli být ve straně, ale nás do toho nikdo netlačil, takže polovina trestních soudců byla nestraníků. V roce 1989 například kolega Ivo Kouřil osvobodil v politickém procesu Evu Vidlařovou z Divadla na provázku,“ poznamenal Čech. KULTURA Státnímu divadlu Brno šéfoval před sametovou revolucí Jiří Majer, pod kterého patřily i pro komunisty „neposlušné“ scény Divadlo na provázku a HaDivadlo. Proslulým se stal také Majerův náměstek, bývalý armádní důstojník Jaromír Kaláb, jehož hlavním úkolem bylo dohlížet na to, aby se na pódia nedostalo nic „závadného“. S herci také jezdil na zájezdy na Západ a hlídal je. Dostal se i do vyprávění herce Miroslava Donutila, který na něj vzpomíná jako na plukovníka, z něhož si s parťákem Frantou Kocourkem dělali legraci. MÉDIA Stranickým orgánům patřily i noviny Rudé právo, Rovnost a Brněnský večerník. Šéfem brněnské redakce Rudého práva byl Jan Svoboda. „Před listopadem jsem tam pracoval externě jako technický redaktor, dnes by se řeklo editor, na plný úvazek jsem nastoupil až v roce 1990, ale pamatuji Jana Svobodu jako slušného člověka, který psal hlavně zemědělství a nijak netlačil na stranické věci. Ty se však stejně většinou mutovaly z pražského ústředí,“ zavzpomínal Jan Trojan, bývalý redaktor Práva, na které se deník přejmenoval od roku 1990. Šéfem brněnské redakce Československé televize byl Pavel Čírtek, ten však během listopadových událostí zmizel ze scény. „Prý odjel někam do Prahy a už se nevrátil,“ pousmál se bývalý vedoucí výroby uměleckých pořadů Přemysl Štafl. Po Čírtkovi byl 28. listopadu pověřený vedením televize jeho zástupce Jaroslav Dobiáš, který ve funkci setrval pouze do konce ledna 1990, zhruba po dvou měsících odešel na vlastní žádost. ZDRAVOTNICTVÍ Ředitelem bohunické nemocnice byl Zdeněk Vlach, jenž ji vedl od roku 1977 až do roku 1990. Právě za jeho třináctileté éry vyrostl v areálu největší lůžkový objekt s kapacitou přes tisíc lůžek, který je dodnes jeho dominantou – byl slavnostně otevřen ještě na konci revolučního roku 1989. ŠKOLSTVÍ Posledním komunistickým rektorem brněnské Masarykovy univerzity, která v té době nesla název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, byl historik a specialista na novodobé dějiny Bedřich Čerešňák. Vedení školy tehdy sídlilo na filozofické fakultě, kde si protestující studenti udělali hlavní stan. A právě Čerešňák je chtěl z budovy vyhnat. Na to studenti zareagovali stávkou a obsadili budovu. Rektor vydržel ve funkci do konce ledna 1990, kdy ho vystřídal jazykovědec a bohemista Milan Jelínek. PRŮMYSL Mezi největší brněnské závody patřil nepochybně známý výrobce traktorů Zetor, který zaměstnával přes 9 tisíc lidí. Tehdejší státní podnik byl na vrcholu a modernizoval sérii legendárních modelů Zetor Crystal, jež se přehoupla i přes listopadovou revoluci až do roku 1991. V čele podniku stál Jaroslav Kovář, který ve vedení působil od května 1989 do března 1990.