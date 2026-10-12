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Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice

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  17:11

Radim Jankovič, lídr kandidátky Volba pro město v komunálních volbách ve Vyškově (17. září 2026) | foto: Volba pro město

Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do zastupitelstva nedostal, protože ho ve volbách přeskočili jiní kandidáti. Aby mohl funkci ve vedení města převzít, uvolní mu místo zvolený zastupitel a dosavadní místostarosta Josef Kachlík. Lídr vítězného hnutí ANO Pavel Horáček, které opět skončí v opozici, označil tento postup za „výsměch voličům“.

Ve Vyškově bude pokračovat současná koalice ODS, lidovců, uskupení VY, Volby pro město a Náš Vyškov, kteří se dohodli na spolupráci. Zastupitelstvo má 27 členů, domluvená koalice má dohromady 16 hlasů, potřebných pro většinu je 14.

Starostou zůstane Karel Jurka (ODS), prvním místostarostou pak Roman Celý (KDU-ČSL), místostarostou bude pokračovat i Karel Goldemund (VY) a nově získá stejný post právě Jankovič.

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Volební výsledky totiž v uskupení Náš Vyškov zamíchaly pořadím na kandidátce a Jankovič skončil na nevoleném místě. Uskupení získalo tři mandáty. Nejvíce preferenčních hlasů získal z deváté pozice Jiří Poledník, druhý byl z šesté pozice na kandidátce Petr Kudlička, následoval jako dvojka Kachlík. Lídr Jankovič skočil jako čtvrtý.

Funkce se však Jankovič ujme díky Kachlíkově rezignaci. „Už jsme delší dobu deklarovali, že pan Kachlík chce ze zdravotních a osobních důvodů odejít z této pozice. Vybral si mě jako nástupce,“ vysvětlil Jankovič s tím, že má v uskupení podporu.

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Lídr vítězného hnutí ANO Pavel Horáček řekl, že jde o nerespektování vůle voličů. „Voliči jednoznačně vyjádřili svým hlasem, koho si v zastupitelstvu přejí a nepřejí. A tady mu někdo bude muset uvolnit místo ze zvolených zastupitelů, aby tam pan Jankovič jako lídr kandidátky byl dosazený a ještě se stal místostarostou. Je to prostě výsměch voličům,“ řekl Horáček.

Podle něj je vidět, že jde především o funkce. „Já bych se s tímto jako lídr kandidátky nikdy nesmířil, pokud bych nebyl zvolený v rámci řádných voleb,“ doplnil.

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ANO se do vyjednávání o nové koalici podle Horáčka nedostalo, přestože dosáhlo historicky nejlepšího výsledku. „Koalice se jednoznačně vyjádřila na tiskové konferenci, takže my s historicky nejsilnějším mandátem jdeme do opozice. Měli jsme zájem o setkání, o diskusi, ale nebyli jsme vyslyšeni,“ řekl Horáček.

Starosta Jurka uvedl, že prioritou bylo pokračování současné koalice, kdy je podepsána dohoda o vedení města. Samotná koaliční smlouva by měla být podepsána v následujících dnech, kdy se ještě dojednávají konkrétní programové body. Hlavní prioritou má být podle něj například revitalizace městského pivovaru.

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