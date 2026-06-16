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ANO a ODS odmítají obnovit spolupráci ve vedení Brna, na radnicích si však notují

Marek Osouch
  5:11
Rezolutní odmítnutí pro případnou koalici s ANO po komunálních volbách opakovaně zaznívá od letošní jedničky ODS a adeptky na brněnskou primátorku Kamily Zlatuškové. Jenže hned za ní je na kandidátce rovnou několik politiků, kteří s hnutím vládnou na svých radnicích včetně té největší: Brna-střed. Tamní politici dávají najevo, že coby největší favorité voleb by ruku v ruce chtěli pokračovat další čtyři roky.
Brněnští kandidáti v podzimních volbách Václav Trojan (ANO) a Kamila Zlatušková...

Brněnští kandidáti v podzimních volbách Václav Trojan (ANO) a Kamila Zlatušková (ODS) | foto: koláž iDNES David Votruba

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...
Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na...
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové...
Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na...
16 fotografií

„Spolupráce funguje velmi dobře, hnutí ANO zvládá práci ve svých gescích,“ zhodnotil starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS), jenž je zároveň na pátém místě kandidátky do „velkého“ brněnského zastupitelstva.

O dvě příčky nad ním je starostka Králova Pole Andrea Pazderová (ODS). „Opravdu to funguje, nehádáme se, nepolitikaříme. Na úrovni městské části to je taková politika zdravého rozumu,“ prohlásila politička, která je zároveň osmým rokem šéfkou finančního výboru v brněnském zastupitelstvu.

Budoucí spolupráce je ve hře

Společnou vládu si pochvalují i politici ze druhého tábora, ať už jde o královopolského místostarostu Aleše Kvíčalu (ANO), nebo radního Brna-střed Martina Drdlu (ANO). „Nedá se slučovat celostátní a komunální politika na úrovni městských částí, kde jednotlivé strany míří stejným směrem a stejně identifikujeme i problémy,“ míní Drdla. A Kvíčala na rovinu říká, že si dokáže spolupráci s ODS představit i na další čtyři roky.

Slova o tom, že nelze brát komunální politiku optikou té celostátní nebo i magistrátní a jak společně zvelebují danou městskou část, opakují i politici Žabovřesk, Řečkovic, Slatiny nebo Bystrce, kde ODS a hnutí ANO jako dva menší partneři doplňují tamní koalice.

Brněnští kandidáti v podzimních volbách Václav Trojan (ANO) a Kamila Zlatušková (ODS)
Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan. (9. ledna 2026)
Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na snímku lídryně Kamila Zlatušková. (27. května 2026)
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové (na snímku v popředí) zvolila nové vedení. Předsedou se stal poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (vlevo). (9. ledna 2026)
16 fotografií

„Nebavíme se o celostátních tématech. Jména jako Babiš, Kupka nebo Fiala u nás nepadají, každý si sice myslíme své, ale ideová politika se při naší práci dává bokem. Řešíme praktické věci,“ vysvětlil místostarosta Bystrce Tomáš Jára (ODS), jenž využívá podobné argumenty i u voličů, kteří se ho na důvody spolupráce s ANO taky často ptají.

Pro Zlatuškovou to není jednoduchá pozice. Pokud jí dají voliči dostatečný mandát k tomu, aby vyjednávala o nové koalici, a bude se držet svého slibu, že s ANO nepůjde, může nastat paradoxní situace, že pro její kolegy budou někteří opoziční zastupitelé za hnutí ANO zároveň jejich blízkými kolegy z radnic jednotlivých městských částí.

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„Bavili jsme se o tom, ale je to jejich vlastní rozhodnutí. Chápu, že mají nějaké zkušenosti, musí být možná v tomto trochu pragmatičtější než já, nicméně já mám zodpovědnost za brněnský magistrát a tam jsem se jasně vyjádřila,“ prohlásila Zlatušková.

Jestli a jak budou toto stanovisko vnímat i právě třeba Mencl, Pazderová nebo Jára, je otázkou. Navíc vlivný šéf brněnské ODS Robert Kerndl navzdory slovům Zlatuškové zcela nevyloučil obnovu spolupráce s ANO ani na magistrátu. „V tuto chvíli si to sice nedovedu představit, ale třeba se něco stane, třeba to hnutí bude reprezentovat někdo jiný,“ prohlásil. Svými slovy mířil zejména ke krajské předsedkyni a ministryni financí Aleně Schillerové (ANO).

Rebely vyloučili

Kategorické vymezování se nezní totiž jen ze strany nové tváře ODS směrem k ANO, ale i z opačného směru. Právě Schillerová loni dlouhé měsíce tlačila na své kolegy po bitcoinové aféře, aby opustili koalici s ODS na brněnském magistrátu. Nakonec tak učinili jen tři, zbylých deset „rebelů“ nechala z hnutí vyloučit.

Argumentovala reputačním rizikem pro hnutí ANO, nicméně ve svých mediálních vystoupeních už jaksi nezmiňovala, že se stejnou „toxickou“ brněnskou ODS je hnutí v koalici na radnici v šesti městských částech.

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V podobné rétorice Schillerová dál pokračuje, přestože stávající primátorka Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl oznámili, že na podzim nebudou kandidovat. Právě je krajská šéfka ANO zmiňovala jako blízké spojence hlavního aktéra bitcoinové kauzy, exministra spravedlnosti a někdejšího šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka.

„Problém jihomoravské ODS považuji za široký a pochybuji, že ho může vyřešit výměna dvou jmen,“ odmítla Schillerová, že by se odchodem Vaňkové a Kerndla odblokovala případná spolupráce ANO s ODS ve vedení Brna.

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Zároveň dodala, že vše záleží na voličích a že na podobné změny a úvahy je ještě čas. Totožné vyjádření o pár minut později zaslal MF DNES i šéf brněnské organizace ANO a kandidát na primátora Václav Trojan.

Oba se tak zcela vyhnuli dotazu na to, jak vnímají spolupráci obou uskupení na radnicích jednotlivých městských částí, kam není z Prahy vidět jako na magistrát druhého největší města v Česku.

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