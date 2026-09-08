Uskupení Lepší Židlochovice usiluje o přízeň voličů poprvé. Jeho lídrem je David Hořava, podnikatel a dlouhodobý kritik města a současného starosty Jana Vituly (Vaše Židlochovice). Všichni čtyři lidé z kandidátky na vlastní žádost odstoupili. Tři ženy případ předaly policii.
Kandidaturu podle vlastního vyjádření podepsal nevědomky Milan Švaříček. „Je pravda, že jsem něco podepsal, ale vůbec nevím, co to bylo,“ uvedl Švaříček v dokumentu, který je součástí tiskové zprávy města. Na webu Volby.cz jsou zatím odstraněni dva kandidáti.
Hořava také na facebookovém profilu hnutí využíval logo hnutí ANO, které letos v Židlochovicích nekandiduje.