Další volby na dohled, strany v Brně už se houfují. Otazník je u primátorky i ANO

Marek Osouch
  13:41
Sotva jedny volby skončily, už politické strany musí řešit ty další, komunální, které se konají příští rok na podzim. Jestli brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) půjde do své druhé obhajoby, zatím sice jasné není, její protivníci, kteří ji budou chtít po osmi letech v čele Brna sesadit, se ale už rýsují.
O své jedničce má od úterý jasno brněnská KDU-ČSL. Do voleb už ji tentokrát nepovede končící ministr životního prostředí a nový poslanec Petr Hladík, ale starosta brněnské části Kohoutovice Jakub Hruška.

V nominaci se dokázal prosadit před dalšími zvažovanými jmény, včetně bývalé poslankyně lidovců a známé brněnské političky Marie Jílkové. Ta ještě v pondělí dotaz, zda by chtěla být lídryní, považovala za předčasný, další den ale už bylo jasno.

Hladík si prosadil svého „koně“, který má stejně jako on velké politické ambice a jde tomu naproti. Starosta Kohoutovic se snaží pracovat na svém osobním marketingu i prezentaci svých úspěchů. Už při vzniku současné koalice se o něm mluvilo jako o možném nástupci Hladíka.

Brněnští lidovci hledají „nového Hladíka“, může jím být starosta Kohoutovic

Ten navíc z Brna úplně nemizí, ostatně vliv si drží i v místní buňce. „Jak jsem slíbil voličům, chci být hlasem jižní Moravy v Praze,“ uvedl s tím, že za rok kandidovat sice bude, ale nemá zájem o žádné případné funkce ve vedení města, aby je nekumuloval s mandátem poslance.

Lidovci nepůjdou do voleb sami a za rok ve volbách opráší minulé spojenectví s ne příliš výrazným a v Brně téměř neviditelným hnutím STAN. Obě strany si spolupráci pochvalují.

Naopak zájem o případnou koalici s ODS ve formátu SPOLU u lidovců příliš velký nebyl. Sama primátorka si ji ještě před rokem v rozhovoru pro MF DNES přála. Toto přání se jí nesplní a musí se smířit s tím, že to bude jako minule „jen“ ve spojenectví s TOP 09.

Spojení i rozhádaní liberálové

Mezi prvními vyrukovali s lídrem i Piráti. Jejich jednička Adam Zemek tentokrát nechce jít do voleb samostatně, ale vyjednává spojenectví liberálních stran. V úterý oznámil, že do voleb chtějí jít Piráti společně mimo jiné s uskupením Fakt Brno a také Žít Brno. Právě tato spolupráce už vyvolala reakci hlavní tváře posledního zmíněného uskupení Matěje Hollana, kterému se pakt nelíbí.

Uskupení Fakt Brno je problematické i pro Zelené, proto u podpisu memoranda o volební spolupráci chyběli jako další liberální strana, která má v Brně své starostky i zastupitelky na magistrátu.

Uskupení Fakt Brno těžilo z vazeb na ODS, stáhlo hlasy liberální konkurence

Pětice stran, která hodlá jít do voleb společně, se primárně vymezuje vůči extremistům, což nyní dává do souvislosti s celostátní politikou. Na brněnské úrovni se kandidátovi na primátora Zemkovi nelíbí, že předsednictví kontrolního výboru připadlo hnutí SPD, které označuje právě za extremistické a odmítá s ním spolupráci. Jiné strany v zastupitelstvu včetně ANO považuje za možné partnery.

Spojenectví se dá předpokládat i u zmíněného SPD, které na ně vsadilo i posledně. Podle místopředsedy brněnské buňky Leoše Prokeše aktuálně probíhají jednání. „Už teď je jasné, že o pozici lídra nebude jednoduchý souboj, nominantů bude rozhodně více než v minulých letech,“ poznamenal.

Nejistota u Vaňkové, hrozba vyloučení nad ANO

Stále ani není jasné, jestli sama primátorka Markéta Vaňková bude kandidovat. „V tuto chvíli toto téma vůbec neřeším,“ prohlásila politička s tím, že sněm ODS, kde se to má řešit, bude až na jaře. V jejím případě je ve hře zřejmě i zdraví. Poslední rok se potýkala s komplikacemi, kvůli nimž ji i při řízení zasedání zastupitelů několikrát vystřídal její první náměstek z hnutí ANO René Černý, některá jednání pak absolvovala na dálku online.

Jak to bude s hnutím ANO, je v tuto chvíli největší otázkou, a to kvůli sporům brněnské organizace v čele s Černým a krajskou šéfkou Alenou Schillerovou.

Ultimátum od Schillerové. ANO musí opustit brněnskou koalici, padl i termín

Zatímco ona už více než půl roku tlačí na to, aby hnutí odešlo z vedení Brna a nespolupracovalo s ODS, Černý váhá a další jeho kolegové chtějí zůstat. Neuposlechnutí výzvy může mít dopad na to, jestli „rebelové“ dostanou prostor za rok pod značkou ANO v Brně znovu kandidovat. Schillerová se už nechala slyšet, že případný vzdor ji nenechá klidnou a bude jej řešit i za pomoci stranických nástrojů. Tím nejradikálnějším by bylo vyloučení.

Hnutí může nicméně do voleb získat i spojence v podobě Sociální demokracie. Strana, která se vytratila z politické mapy, v Brně ještě stále přežívá. Samostatná kandidatura by ji ale mohla i na brněnské půdě definitivně zaříznout. Sociální demokraté, kteří jsou součástí městské rady, proto řeší možné strategie a formáty volební spolupráce.

Radní Jiří Oliva o nich nechtěl mluvit, naznačil však, že je logické se ptát, jestli je možným partnerem pro SOCDEM v Brně hnutí ANO, když jej on sám volil ve sněmovních volbách a dal mu přednost před vlastní stranou, která kandidovala pod hlavičkou Stačilo! společně s komunisty. Po volbách pak sám říkal, že je jeho strana pohřbená a rezignoval na post celostátního místopředsedy. Ve straně ale zůstal. Zatím...

